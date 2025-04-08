Як в Офісі президента планують використати перемир'я

Це не мирна угода, а саме припинення вогню, яке може стати початком деяких процесів.

В ОП вважають, що це відкриває їм можливість провести швидкі вибори, користуючись тим, що у Зеленського піднявся рейтинг після скандалу у Білому домі. Розуміння того, що рейтинг таким не буде довго утримуватись і що часу обмаль, мотивує команду чинного президента зіграти у швидкі вибори, головною метою яких буде утримати владу та уникнути відповідальності за все, що підпадає під порушення закону.

Але проведення виборів може статися лише в тому випадку, якщо припинення вогню стане тривалим.

Припинення вогню вважається вірогідним до кінця квітня. Якщо це не відбудеться, то наступне вікно можливостей може відкритися після запланованого наступу Кремля влітку, у разі, коли він провалиться.

У будь-якому випадку всі розуміють, що навіть у разі припинення вогню на 30 діб росіяни будуть провокувати його зрив та війну закінчувати не планують, а беруть тактичну паузу. Тому для тривалого припинення вогню повинно багато чого скластися одночасно, як в Україні, так і за її межами.