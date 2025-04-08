Как в Офисе президента планируют использовать перемирие

Это не мирное соглашение, а само прекращение огня, которое может стать началом некоторых процессов.

В ОП считают, что это открывает им возможность провести скорые выборы, пользуясь тем, что у Зеленского поднялся рейтинг после скандала в Белом доме. Понимание того, что рейтинг таким не будет долго удерживаться и времени мало, мотивирует команду действующего президента сыграть в скорые выборы, главной целью которых будет удержать власть и избежать ответственности за все, что подпадает под нарушение закона.

Но проведение выборов может произойти только в том случае, если прекращение огня станет продолжительным.

Прекращение огня считается вероятным до конца апреля. Если это не произойдет, то следующее окно возможностей может открыться после запланированного наступления Кремля летом, если он провалится.

В любом случае, все понимают, что даже в случае прекращения огня на 30 суток россияне будут провоцировать его срыв и войну заканчивать не планируют, а берут тактическую паузу. Поэтому для длительного прекращения огня должно многое сложиться одновременно как в Украине, так и за ее пределами.