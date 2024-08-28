Як Україна відбила наймасштабнішу атаку РФ

Відбито наймасштабнішу комбіновану атаку на Україну.

Рекордна кількість задіяних дронів-камікадзе Shahed-136. Рекордна кількість повітряних цілей, які одночасно перебували у повітряному просторі України.

Думаю, я не помилюся, якщо скажу, що важчою за сьогоднішнє випробування була лише ніч 24 лютого 2022 року.

Але ЗС ЗСУ витримали це випробування на межі своїх можливостей, як хірурги, які провели важку операцію.

Наліт розпочався близько першої години ночі, останній повітряний об'єкт був збитий після 15:00.

Наліт тривав понад 15 годин!

У нальоті брали участь 236 повітряних цілей, 201 з яких було знищено.

Що відбувається на фронті!

Вже триває 916 доба оборони України проти російської навали.

Окупанти просуваються Новогродівкою, поступово захоплюючи нові вулиці.

Дедалі більше подій вказують на те, що росіяни чітко налаштовані взяти Вугледар до кінця року.

Паралельно окупанти не втрачають надії врятувати Курську область від настання українських військ.