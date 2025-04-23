Как уговорить Москву на перемирие и переговоры

У Лондоні 22 квітня розпочалася велика нарада представників Великобританії, США, України та Франції з приводу спілкування з Московією про перемир'я та переговори про мир. Питання стоїть саме в такому порядку – спочатку взаємне та тривале, а не сумнівне та одностороннє на 30 годин припинення вогню, і вже у його контексті початок переговорів. Варіант нових Стамбульських угод під гуркіт канонади, що у березні 2022 р. нав'язала Москва, неприйнятна.

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Но именно на переговорах под канонаду все три года и до сих пор настаивала Москва в ипостасях лаврова, "путина" и других. Поэтому Байден и отказывался их начинать, что не мешало директорам ЦРУ и СВР и не только им вести непубличные переговоры в Турции и других странах. Трамп поставил жёсткое условие: прекращение огня и тогда официальные переговоры, или США как минимуму вернутся к линии Байдена, но могут пойти и другим путём.

Возьмут и выйдут из переговоров навсегда, что Трамп и Рубио пообещали Москве 17 апреля. После этого никто в Белом доме не будет брать трубку прямой связи с Москвой, или просто отключат её, вышлют остаточных дипломатов РФ, а заодно лишат виз небензю и остальных её представителей в ООН. Группа сенаторов-республиканцев ещё 21 февраля внесла в Конгресс законопроект о выходе США до конца 2025 г. из ООН и производных от неё структур. У республиканцев большинство в обеих палатах Конгресса, а на фоне того как Маск сокращает федеральные учреждения для экономии бюджета, Демпартия будет сложно убеждать американцев, что надо продолжать финансировать ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО и т.д.

Особенно ВОЗ, так как спецслужбы РФ два года активно вели в США кампанию против вакцинации. Теперь выгребают на свою голову. ВОЗ отменил пандемию в мае 2023 г. и для американцев более трёх лет ограничений карантина такой же стресс, как для украинцев вторжение войск РФ. В США тогда все стали косо посматривать на китайцев, так как уже были в курсе, что индейцы в Латинской Америке вымерли от болезней, принесенных конкистадорами.

Трамп в день инаугурации подписал указ о выходе США из ВОЗ, и в январе 2026 г. процесс официально завершится, если в Белом доме не передумают. В 2026 г. новые выборы в Конгресс, но Демпартия вряд ли решится идти на них под лозунгом "Хотим обратно в ВОЗ" и "Давайте дадим денег ЮНЕСКО".

В 2018 г. Трамп уже выводил США из ЮНЕСКО и Байден неспешно только в июне 2023 г. вернул страну туда. Никто в ООН, даже РФ и КНДР, тогда не голосовал против повторного принятия США в ЮНЕСКО.

Поэтому выход США не только из переговоров, но и из ООН выглядит вполне реально, а за ними могут последовать и другие государства. Особенно, те, кто осуждает агрессию РФ против Украины. К тому же в этом году ООН исполнится 80 лет. Есть формальный повод подвести итоги и против этого нельзя возразить. Юбилей – это всегда подведение итогов.

Стоить также вспомнить, США не были членом Лиги Наций, и Рузвельт с Демпартией смастерили ООН под себя, наперекор Великобритании и Франции. До этого обе партии в США 16 лет не признавали СССР из-за октябрьского госпереворота. Республиканцы могут это повторить и отказаться признавать РФ, оснований более чем достаточно. Тем более, что кремлёвцы называют её преемницей СССР. Если "агент кремля" Трамп это сделает при выходе из переговоров, то Демпартии придётся последовать за ним и даже убеждать, что она всегда этого хотела, но не могла решиться или ей мешали республиканцы.

Вполне очевидно, что выход администрации Трампа из переговоров ликвидирует и все те предварительные договорённости о возобновлении дипотношений между США и РФ в прежнем объёме, достигнутые сейчас при встречах в Саудовской Аравии и Турции. В этом случае не просто обнуляются все усилия дипломатии РФ, но также закрывается минимум до 2028 г. "окно" возможностей её переговоров тет-а-тет с США. Открыться оно сможет лишь в случае, если в 2028 г. президентом в США станет демократ, что не факт. При этом США своим выходом из переговоров кардинально изменят всю ситуацию в неприятную для РФ сторону. Причём без реальной стрельбы. Сомнительно, что кремлёвцы уже готовы к такому изменению, или хотят его.

Со стрельбой тоже не всё однозначно. По чистой случайности в день большой встречи в Лондоне в 60 км от Москвы загорелся сам собой особо и строго охраняемый объект – 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления. Загорелся и стал детонировать, а на нём, по оценкам, было около 105 тонн ракетной начинки и снарядов. Украинские дроны явно не причём. До этого самовоспламенились три танкера РФ из её "теневого" флота и из Москвы лишь смогли прошипеть, что это похоже на работу чьих-то спецслужб. В случае с 51-ым арсеналом рашистам остаётся лишь винить инопланетян. Больше похоже на то, что Трамп подталкивает кремль к переговорам не только добрым словом, но и пистолетом.

Разумеется, всё это, как и присоединение к переговорам Великобритании и Евросоюза с их особыми позициями, не нравится кремлёвцам. Поэтому сразу после Пасхи они стали намекать через пескова, что хотят переговоров с Украиной без посредничества США и Европы.

Песков пока не озвучил, что кремль предлагает взамен, но можно ожидать, что около 1 мая будут такие "утечки" в СМИ. Возможны и официальные заявления кремля, особенно к 9 мая, мол мы два братских славянских народа и можем договориться без посредничества англо-саксов и других. Орбан ещё в 2023-2024 г. несколько раз заявлял, венграм и другим европейцам незачем вмешиваться в этот спор славян между собой. Пусть "старший брат" отлупит "младшего" и потом они сами как-нибудь сойдутся посередине на радость всем.

Сейчас кремлёвцы попробуют вновь поиграть с этим нарративом Орбана, но они пока не решаются прямо отказать Трампу, и заявить, что могут без него сами договориться об о всём с Украиной. Для них желательно, чтобы в Украине тоже делали встречные движения.

В это вписываются требование Безуглой разорвать дипотношения с США, а также волна антиамериканской кампании, возникшая после сцены в Овальном кабинете, которая никак не уляжется. Статью в "Ди Велт" 19 апреля представителя Украины в ООН Андрея Мельника, прославившегося сравнением Олафа Шольца с ливерной колбасой, тоже можно отнести в этот раздел. В ней Мельник уже предложил Фридриху Мерцу, которого приведут к присяге только 6 мая, передать Украине 30% авиации и бронетехники Германии, а заодно и 150 ракет "Таурус". Осталось лишь потребовать 50% арсенала у США и половину флота у Великобритании, получить отказ, сказать "Нас все бросили" и поэтому ничего другого не остаётся, как начать переговоры с Москвой без посредников.

Для кремлёвцев это был бы идеальный вариант, который избавит их от необходимости отвечать "Нет" на мирные инициативы Трампа. Виноватыми будут выглядеть украинцы, о которых как бандеровцах, укронацистах и вообще рагулях Москва активно слагает чёрную легенду минимум с 2014 г. Де-факто этой чёрной легенде об украинцах как мазепинцах и предателях около 300 лет. Советское КГБ тоже активно внедряло её через анекдоты.

Чёрную легенду сильно портит еврейство Зеленского, так как демонстрирует высокий уровень толерантности украинского народа. "Путин" в 2024 г. пытался снять эту проблему тем, что назвал Зеленского "позором еврейского народа" и предателем, сотрудничающим с фашистами, с которыми воевал его отец, родившийся в 1947 г. Израильский военный аналитик Григорий Тамар тогда в ответ назвал Зеленского "гордостью еврейского народа".

Теперь гордость еврейского народа должна встретиться в Риме с Трампом 26 апреля на похоронах Папы Франциска. Белый дом выдержал их встречу, даже Овальный кабинет не пострадал. Будем надеяться, с церковью Санта-Мария-Маджоре, где состоятся похороны, тоже ничего плохого не произойдёт. Опасение не лишено оснований, если вспомнить, как Виталий Портников больше года рассказывал: Украину ждут десятилетия активной войны с РФ. Но появился Трамп и сказал, что всё решит за 24 часа или за сто дней. Естественно, что Портников, и не только он, не могли не возненавидеть Трампа за такое.