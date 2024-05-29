Як страховий стаж впливає на розмір пенсії: формула розрахунку

Страховий стаж – це один з головних факторів, що впливає на розмір пенсії та можливість виходу на заслужений відпочинок раніше.

Для виходу на пенсію достроково, окрім страхового стажу, потрібно також відповідати іншим вимогам, які встановлені законодавством. Про це пише ПФУ.

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Як контролювати свій страховий стаж?

Кожна людина може самостійно перевірити свій страховий стаж. Зробити це можна двома способами:

Звернутися до відділення Пенсійного фонду України (ПФУ). Зайти в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ.

Як підтвердити страховий стаж, якщо в трудовій книжці немає записів?

У випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження стажу можна використовувати дані з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Як наявність страхового стажу впливає на вихід на пенсію?

Від кількості набутого страхового стажу залежить не лише розмір пенсії, але й можливість виходу на пенсію раніше.

Умови виходу на пенсію за віком:

60 років: У 2024 році - мінімум 31 рік стажу. З кожним роком мінімальний стаж буде зростати на 1 рік, досягнувши 35 років у 2028 році.

63 роки: У 2024 році - від 21 до 32 років стажу. З кожним роком мінімальний стаж буде зростати, досягнувши 25-35 років у 2028 році.

65 років: 15 років стажу (ця вимога не змінюється).

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