Як уникнути надмірного впливу соцмереж: дієві поради

Соцмережі жорстко і успішно конкурують із усіма іншими каналами поширення новин і комунікацій. Все більше людей переважно використовують їх для спілкування з друзями та рідними, перегляду відео, як джерело новин або щоб просто "вбити час".

Вже майже три роки для багатьох українціа соціальні мережі починають все більше впливати на фізіологічний на психологічний стан. Гортання стрічок новин витісняє сон, фізичну активність та забирає час, який потрібний для набагато корисніших справ.

Подібні тенденції становлять не тільки потенційну небезпеку, але вже і зараз суттєво впливають на наше ментальне і фізичне здоров’я.

НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВХоча соціальні медіа можуть здаватися розвагами, насправді вони мають значний вплив на мозок. Щоразу при гортанні стрічки, сигнали дофаміну у мозку, що асоціюються з задоволенням, посилюються. Коли ви відчуваєте більше дофаміну після використання соціальних мереж, мозок визначає цю діяльність як корисну, яку потрібно повторити. Така реакція може бути більш відчутною щоразу, коли ви публікуєте власну публікацію та отримуєте позитивний відгук.

Позитивні відчуття під час використання соціальних мереж лише тимчасові. Мозок бере участь у цьому позитивному підкріпленні, що спостерігається й при інших залежностях. Таким чином, коли рівень дофаміну зменшується, людина знову повертається до джерела (у цьому випадку до соціальних мереж) за новими емоціями.

Серед ймовірних недоліків використання соціальних мереж: низька самооцінка, яка може бути викликана неправильним уявленням про те, що життя інших "краще" за ваше, посилення ізоляції та самотності, тривога або депресія, початок соціального тривожного розладу, страх пропустити якусь важливу новину чи інформацію, що призводить до ще більшого використання соціальних мереж, порушення режиму сну, особливо якщо ви використовуєте соціальні мережі безпосередньо перед сном, зниження фізичної активності, що може вплинути на загальний стан здоров’я, ігнорування стосунків у реальному житті, знижена здатність співчувати іншим.

Є декілька ключових відмінностей між залежністю від соціальних мереж і звичкою. Про залежність можна говорити, якщо надмірне використання соціальних мереж має негативний вплив на роботу чи навчання в школі (прокручування стрічки замість навчання або роботи), збільшення часу у соцмережах під час інших видів діяльності, таких як спілкування з друзями та родиною або під час їжі, неспокій і дратівливість, якщо не користуєтеся соціальними мережами, звертання до них при першій можливості.

ЯК ЗМЕНШИТИ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖНезалежно від того, чи є залежність від соціальних мереж, чи ви просто використовуєте їх більше, ніж потрібно, є способи, як досягти балансу:

Видаліть додатки соціальних мереж зі смартфона. При цьому можна заходити з комп’ютера чи ноутбука, що зменшить загальну кількість часу, проведеного в соціальних мережах.

Вимикайте телефон під час роботи, їди та відпочинку. Також варто вимкнути сповіщення.

Виділіть певну кількість часу на день для соціальних мереж. Увімкніть таймер, щоб контролювати їх використання.

Не користуйтеся мобільним, планшетом чи комп’ютером у спальні.

Займіться новим хобі, не пов’язаним з технологіями. Наприклад, спортом, мистецтвом чи кулінарією.

Намагайтеся спілкуватися з друзями та родиною особисто.

Якщо вас тягне до телефона, щоб подивитися дописи у соціальній мережі, запитайте себе: що змушує вас це робити?

Ви шукаєте спілкування, почуваєтеся самотньо, хочете відволіктися від складної ситуації тощо. Спробуйте відповісти, що саме вам потрібно зараз, і як можете задовольнити цю потребу, не звертаючись до соціальних мереж.

Важливо робити регулярні перерви у використанні соціальних мережах для відновлення психологічного балансу. Вони можуть тривати один день на тиждень, декілька днів поспіль або навіть цілий місяць. Дозвольте собі жити своє життя, а не бути заручником облікового запису у соціальних мережах.