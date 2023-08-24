Як і з чим правильно носити жіночий кардиган

У гардеробі практично кожної дівчини та жінки є кардиган. Цей одяг є дуже комфортним і зручним, але мало хто з жінок знає, з чим носити жіночий кардиган, щоб не вдарити в бруд обличчям. Наша стаття розповість вам, як краще поєднувати цей предмет гардеробу, щоб виглядати чарівно.

Довжина кардигану

Всі кардигани, безперечно, відрізняються один від одного фактурою, об'ємом та довжиною. Будь-який з варіантів може чудово поєднуватись з вашими предметами гардеробу, потрібно лише правильно їх підібрати.

З чим поєднувати короткий кардиган

Короткі кардигани додадуть вашому образу лаконічності та англійського стилю. Ідеальним доповненням кардигану стануть однотонні штани, шорти чи спідниці.

Відео дня

Багато модних дівчат воліють носити короткий кардиган на голе тіло. Щоб річ гарно виглядала на тілі, кардиган має бути розстебнутий на пару гудзиків. Якщо ваші штани чи джинси із завищеною талією, кардиган можна заправити в них.

Створити ефект жіночності та крихкості допоможе білизняний топ. Але досягти цього ефекту можна буде, тільки якщо обидва предмети будуть схожі на колірну гамму.

Найпопулярнішою комбінацією вважається поєднання кардигану та футболки чи сорочки. Даний варіант відмінно підходить для створення офісного чи повсякденного стилю. Якщо хочете створити бездоганний офіційний стиль, слід знати про такі важливі нюанси як:

Віддавати перевагу варто лише футболкам та сорочкам, які не маю додаткового декору чи внутрішніх кишень.

Вибирайте лише однотонні кольори.

Кардиган краще вибирати прямого крою.

Для покращення образу використовуйте контрастні кольори кардигану та сорочки.

Дотримуючись всього цих невеликих правил, ви легко зможете створювати чудові образи для роботи, посиденьок з друзями або рідними.

З чим носити довгий кардиган

Освіжити свій образ можна за допомогою довгого кардигану та білої футболки. Даний спосіб дозволить вам виглядати яскраво та свіжо. Низ може бути будь-яким: бойфренди, джинси, штани.

Довгий кардиган, як і короткий, здатний створювати офісні стилі. Для цього достатньо скомбінувати довгий кардиган із легкою сукнею, однотонною футболкою, сорочкою або водолазкою.

Якщо ви бажаєте освіжити свій гардероб та підібрати нові луки, слід відвідати сайт d-fashion.com.ua. Тут ви знайдете одяг від бренду ESPRIT, який підкорить вас не лише своєю красою, а й якістю.