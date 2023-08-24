Как и с чем правильно носить женский кардиган

В гардеробе практически каждой девушки и женщины есть кардиган. Данная одежда является очень комфортной и удобной, но мало кто из женщин знает,с чем носить женский кардиган, чтобы не ударить в грязь лицом. Наша статья расскажет вам, как лучше сочетать данный предмет гардероба, чтобы выглядеть неотразимо.

Длина кардигана

Все кардиганы, несомненно, отличаются друг от друга фактурой, объемом и длиной. Любой из вариантов может прекрасно сочетаться с вашими предметами гардероба, нужно лишь правильно их подобрать.

С чем сочетать короткий кардиган

Короткие кардиганы придадут вашему образу лаконичности и английского стиля. Идеальным дополнением кардигана станут однотонные брюки, шорты или юбки.

Многие модные девушки предпочитают носить короткий кардиган на голое тело. Чтобы вещь красиво смотрелось на теле, кардиган должен быть расстегнут на пару пуговиц. Если ваши брюки или джинсы с завышенной талией, кардиган можно заправить в них.

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Создать эффект женственности и хрупкости поможет бельевой топ. Но добиться данного эффекта можно будет, только если оба предмета будут похожи в цветовой гамме.

Самой популярной комбинацией считается сочетание кардигана и футболки или рубашки. Данный вариант отлично подходит для создания офисного или повседневного стиля. Если хотите создать безупречный официальный стиль, следует знать о таких важных нюансах как:

Отдавать предпочтение стоит только футболкам и рубашкам, которые не имею дополнительного декора или внутренних карманов.

Выбирайте только однотонные цвета.

Кардиган лучше выбирать прямого кроя.

Для улучшения образа используйте контрастные цвета кардигана и рубашки.

Придерживаясь всего этих небольших правил, вы без труда сможете создавать великолепные образы для работы, посиделок с друзьями или родными.

С чем носить длинный кардиган

Освежить свой образ можно при помощи длинного кардигана и белой футболки. Данный способ позволит вам выглядеть ярко и свежо. Низ может быть любым: бойфренды, джинсы, брюки.

Длинный кардиган, так же как и короткий, способен создавать офисные стили. Для этого достаточно скомбинировать длинный кардиган с легким платьем, однотонной футболкой, рубашкой или водолазкой.

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