Як орендувати в подорожі автомобіль недорого: 15 різних стратегій для економії на оренді авто

Подорожуючи до інших міст чи країн, оренда автомобіля є одним із найзручніших способів пересування: немає прив’язки до розкладу, як у громадському транспорті, повна свобода у виборі часу та напрямку, а також комфортні умови під час поїздки. Орендувати автомобіль тепер можливо майже в будь-якому місті, і є кілька порад, як зробити це недорого.

Час відіграє ключову роль у пошуку доступного транспорту. Але є й інші методи, як заощадити на оренді автомобіля. Ознайомтеся з цими 15 інсайдерськими стратегіями, які дозволять вам знайти недорогу оренду автомобіля і, можливо, навіть отримати покращення.

1. Шукайте на сайтах для членів клубів

Членство в туристичних клубах дійсно окупається, якщо ви часто подорожуєте або регулярно здійснюєте поїздки. Такі компанії зазвичай не надають власні автомобілі, але використовують свою клієнтську базу для отримання кращих пропозицій. Наприклад, Costco Travel часто пропонує нижчі ціни на оренду автомобілів, ніж великі онлайн-агентства, а AAA має вигідні тарифи на оренду від Hertz.

2. Досліджуйте програми авіакомпаній

Існує безліч програм лояльності для пасажирів, які часто користуються авіапослугами, і вони можуть включати додаткові функції, не пов’язані безпосередньо з перельотом. Наприклад, це може бути недорога оренда автомобіля виключно від перевізника або знижка. Крім того, оренда автомобіля через авіакомпанію дає можливість заробити більше балів. Наприклад, у 2023 році Delta мала партнерство SkyMiles із Hertz, завдяки якому пасажир, який орендував автомобіль через авіакомпанію, заробляв 4 милі за кожен витрачений долар. Чим вищий статус пасажира, тим більша вигода: власники статусу Gold отримували 6 миль за долар, а члени зі статусом Diamond — 8 миль за долар.

3. Традиційні сайти також корисні

Завжди корисно перевірити пропозиції на "непрозорих" сайтах, таких як Hotwire і Priceline, якщо ви не прив’язані до конкретної компанії з оренди. На цих сайтах можна знайти значні знижки. Ніколи не відомо, де буде найкраща ціна, тому варто хоча б побіжно переглянути такі сервіси, якщо ви шукаєте способи недорогої оренди автомобіля.

4. Спробуйте орендувати у власника

Поєднуйте індивідуальну поїздку з вашим маршрутом. Джерело: Image prostooleh/Freepik

Так само, як можна розмістити оголошення про оренду будинку на Airbnb, сьогодні можна виставити на оренду свій автомобіль. Існують компанії каршерінгу, такі як Turo і Getaround, через які можна недорого орендувати автомобіль безпосередньо у власника. По суті, ви зустрічаєтеся з власником обраного автомобіля, щоб забрати ключі, і можете одразу вирушати в дорогу. Власники встановлюють ціну та ліміт пробігу. Це один із найкращих способів недорого орендувати автомобіль, до того ж ви можете заздалегідь прочитати відгуки інших мандрівників про конкретний автомобіль. Ще один плюс — ви можете знайти авто поблизу вашого місця проживання. Якщо у вас є побоювання щодо керування чужим транспортним засобом, скористайтеся платформою Zipcar: вона також працює за принципом каршерінгу, але на основі членства.

5. Станьте водієм для трансферу

Люди орендують автомобілі в різних локаціях, що змушує компанії з оренди підтримувати резерв у популярних напрямках і наймати водіїв для перегону автомобілів із однієї локації до іншої. Це чудова і вигідна можливість для досвідчених мандрівників із вільним графіком. На платформі Transfercar ви зможете заздалегідь знайти автомобіль із потрібним вам напрямком, і замість того, щоб шукати способи заощадити на оренді, стати тимчасовим водієм. Така поїздка коштуватиме вам лише витрат на страхування та пальне. Наприклад, вам потрібно перегнати універсал із Лас-Вегаса до Сан-Франциско за три дні. Подорож займе приблизно 9 годин, а це означає, що решту вільного часу ви можете використати для відвідування пам’яток по дорозі. Також є подібний сервіс imoova.com для оренди кемперів.

6. Спробуйте трюк із скасуванням

Коли ви вирішуєте, що вам потрібен автомобіль, ви бронюєте його за будь-якою ціною. Потім встановлюєте нагадування і перевіряєте, наприклад, раз на тиждень або частіше, чи не знизилася ціна. Якщо ціна нижча за ту, яку ви спочатку заплатили, ви можете скасувати бронювання і орендувати знову за новою ціною. Але є важливий нюанс: заздалегідь перевірте, чи стягує ваш постачальник плату за скасування (зазвичай її немає) пізніше ніж через 24 години від моменту бронювання. Чим раніше ви забронюєте, тим більше шансів дочекатися найдешевшої оренди автомобіля.

7. Порівнюйте ціни напряму

Ще один спосіб недорого орендувати автомобіль — порівняти ціну оренди на вибраному сторонньому ресурсі і в компанії з оренди. Якщо ви зайдете на офіційний сайт останньої, ви можете знайти вигіднішу ціну. Крім того, прямі постачальники також мають програми лояльності, за якими можна накопичувати бали.

8. Обирайте механічну коробку передач

За автомобіль із автоматичною коробкою передач часто доводиться платити більше. До того ж, якщо ви не вмієте користуватися механічною коробкою, ваш вибір буде значно обмежений. Тож варто витратити час і навчитися керувати автомобілем із механікою, щоб у майбутньому заощаджувати більше.

9. Уникайте витрат на страхування

Перед тим, як бронювати автомобіль, перевірте, чи покриває ваша кредитна картка, туристична або автомобільна страховка витрати на страхування орендованого авто. Це може заощадити вам від 15 до 25 доларів на день. Ви також можете придбати окремий страховий поліс, наприклад, на Insuremyrentalcar.com, за який заплатите лише частину того, що стягують компанії з оренди автомобілів.

10. Не орендуйте в аеропорту

Вартість оренди автомобілів в аеропортах зазвичай вища за середню. Джерело: Image 652234/Pixabay

Безсумнівно, оренда автомобіля в аеропорту — дуже зручний варіант, але далеко не дешевий. Як правило, компанії з оренди автомобілів стягують вищі ціни за транспорт в аеропорту через додаткові збори та податки. Скористайтеся громадським транспортом і заберіть орендований автомобіль уже в центрі міста або візьміть таксі до найближчого пункту оренди за межами аеропорту. Це зазвичай заощадить вам близько 20%.

11. Шукайте купони

Сайт AutoSlash.com із базою купонів для найкращих цін може заощадити вам кілька доларів на день. Виберіть потрібну дату, введіть наявні членства, програми лояльності та кредитні картки, щоб потім отримати електронний лист із вигідними пропозиціями. Або перегляньте доступні купони від конкретних компаній на сайті.

12. Уникайте непотрібних зборів

Багато сервісів мають свої підводні камені, які можуть ускладнити навіть найдешевшу, на перший погляд, оренду автомобіля. Наприклад, програми для часто подорожуючих можуть стягувати близько долара на день за накопичення миль за оренду автомобіля. Ви також можете витратити значну суму на оренду транспондера (приблизно 5 доларів на день), GPS-навігаційної системи (яку можна замінити смартфоном), а супутникове радіо загалом коштуватиме до 8 доларів на день. Візьміть із собою автомобільний зарядний пристрій і тримач для телефону, щоб не витрачати гроші на оренду цих аксесуарів.

13. Порівнюйте ціни протягом тижня

Іноді, шукаючи способи недорого орендувати автомобіль, ви можете виявити, що оренда на цілий тиждень коштує дешевше, ніж на кілька днів. Тоді ви можете забронювати авто на весь тиждень, а повернути його раніше, коли вам потрібно буде виїжджати. Але знову ж таки, перевірте, чи стягує компанія з оренди плату за дострокове повернення.

14. Бронюйте найменший автомобіль

Окрім методів недорогої оренди автомобіля, є трюк із безкоштовним покращенням. Для цього варто забронювати найдешевший автомобіль і не піддаватися на пропозиції платного покращення. Якщо на стійці оренди виявиться, що економічних або малих автомобілів немає в наявності, ви отримаєте покращення, за яке не доведеться платити. Звісно, це не гарантовано, але в найгіршому випадку ви отримаєте свій маленький і недорогий автомобіль. Найголовніше — не перестарайтеся, щоб уся ваша компанія могла в нього поміститися.

15. Визначтеся з водіями

Якщо ви не будете єдиним водієм, а плануєте змінюватися з попутниками, вам доведеться сплатити збір за кожного водія — приблизно від 10 доларів на день. Не ризикуйте, не додаючи їх до бронювання. Якщо ваш автомобіль потрапить в аварію або порушить правила дорожнього руху з іншим водієм за кермом, це коштуватиме вам великих грошей. Тому, якщо ви шукаєте, як недорого орендувати автомобіль із кількома водіями, дізнайтесь про купони або спеціальні пропозиції від компаній з оренди, які не стягуватимуть плату за додаткового водія.

Оренда автомобіля може бути зручним і доступним способом пересування, якщо ви знаєте, як заощадити. Від використання сайтів каршерінгу, таких як Turo і Getaround, до порівняння цін на AutoSlash і уникнення оренди в аеропорту — ці 15 стратегій допоможуть вам знайти недорогий варіант оренди та, можливо, навіть отримати покращення. Плануйте заздалегідь, перевіряйте знижки та уникайте непотрібних зборів, щоб зробити вашу подорож комфортною та бюджетною.