Как арендовать в путешествии автомобиль недорого: 15 различных стратегий для экономии на аренде авто

Путешествуя в другие города или страны, аренда автомобиля является одним из самых удобных способов передвижения: нет привязки к расписанию, как в общественном транспорте, полная свобода в выборе времени и направления, а также комфортные условия во время поездки. Арендовать автомобиль теперь можно почти в любом городе и есть несколько советов, как сделать это недорого.

Время играет ключевую роль в поиске доступного транспорта. Но есть и другие способы, как сэкономить на аренде автомобиля. Ознакомьтесь с этими 15-ю инсайдерскими стратегиями, которые позволят вам найти недорогую аренду автомобиля и, возможно, даже получить улучшение.

1. Ищите на сайтах для членов клубов

Членство в туристических клубах действительно окупается, если вы часто путешествуете или регулярно совершаете поездки. Такие компании обычно не предоставляют свои автомобили, но используют свою клиентскую базу для получения лучших предложений. К примеру, Costco Travel часто предлагает более низкие цены на аренду автомобилей, чем крупные онлайн-агентства, а AAA имеет выгодные тарифы на аренду от Hertz.

2. Исследуйте программы авиакомпаний

Существует множество программ лояльности для пассажиров, часто пользующихся авиауслугами, и они могут включать дополнительные функции, не связанные непосредственно с перелетом. К примеру, это может быть недорогая аренда автомобиля исключительно от перевозчика или скидка. Кроме того, аренда автомобиля через авиакомпанию позволяет заработать больше баллов. К примеру, в 2023 году Delta имела партнерство SkyMiles из Hertz, благодаря которому пассажир, арендовавший автомобиль через авиакомпанию, зарабатывал 4 мили за каждый потраченный доллар. Чем выше статус пассажира, тем больше выгода: владельцы статуса Gold получали 6 миль за доллар, а члены со статусом Diamond — 8 миль за доллар.

3. Традиционные сайты также полезны

Всегда полезно проверить предложения на "непрозрачных" сайтах, таких как Hotwire и Priceline, если вы не привязаны к конкретной компании по аренде. На этих сайтах можно найти большие скидки. Никогда не известно, где будет лучшая цена, поэтому стоит хотя бы вскользь просмотреть такие сервисы, если вы ищете способы недорогой аренды автомобиля.

4. Попробуйте арендовать у владельца

Соединяйте индивидуальную поездку с вашим маршрутом. Источник: Image prostooleh/Freepik

Так же, как можно разместить объявление об аренде дома на Airbnb, сегодня можно выставить на аренду свой автомобиль. Существуют компании каршеринга, такие как Turo и Getaround, через которые можно недорого арендовать автомобиль непосредственно у владельца. По сути вы встречаетесь с владельцем выбранного автомобиля, чтобы забрать ключи, и можете сразу отправляться в путь. Владельцы устанавливают цену и предел пробега. Это один из лучших способов недорого арендовать автомобиль, к тому же вы можете заранее прочесть отзывы других путешественников о конкретном автомобиле. Еще один плюс – вы можете найти авто вблизи вашего места жительства. Если у вас есть опасения в управлении чужим транспортным средством, воспользуйтесь платформой Zipcar : она также работает по принципу каршеринга, но на основе членства.

5. Станьте водителем для трансфера

Люди арендуют автомобили в разных локациях, что заставляет компании по аренде поддерживать резерв в популярных направлениях и нанимать водителей для перегона автомобилей из одной локации в другую. Это отличная и выгодная возможность для опытных путешественников со свободным графиком. На платформе Transfercar вы сможете заранее найти автомобиль с нужным вам направлением и вместо того, чтобы искать способы сэкономить на аренде, стать временным водителем. Такая поездка обойдется вам только в расходы на страхование и топливо. К примеру, вам нужно перегнать универсал из Лас-Вегаса в Сан-Франциско за три дня. Путешествие займет примерно 9 часов, а это значит, что остальное свободное время вы можете использовать для посещения достопримечательностей по дороге. Также есть подобный сервис imoova.com для аренды кемперов.

6. Попробуйте трюк с отменой

Когда вы решите, что вам нужен автомобиль, вы бронируете его по любой цене. Затем устанавливаете напоминания и проверяете, например, раз в неделю или чаще, не снизилась ли цена. Если цена ниже, которую вы первоначально заплатили, вы можете отменить бронирование и арендовать снова по новой цене. Но есть важный нюанс: заранее проверьте, взимает ли ваш поставщик плату за отмену (обычно ее нет) позже чем через 24 часа от бронирования. Чем раньше вы забронируете, тем больше шансов дождаться самой дешевой аренды автомобиля.

7. Сравните цены напрямую

Еще один способ недорого арендовать автомобиль – сравнить цену аренды на выбранном постороннем ресурсе и в компании по аренде. Если вы зайдете на официальный сайт последней, вы можете найти более выгодную цену. Кроме того, прямые поставщики имеют программы лояльности, по которым можно накапливать баллы.

8. Выбирайте механическую коробку передач

За автомобиль с автоматической коробкой часто приходится платить больше. К тому же если вы не умеете пользоваться механической коробкой, ваш выбор будет значительно ограничен. Так что стоит потратить время и научиться управлять автомобилем с механикой, чтобы в будущем экономить больше.

9. Избегайте расходов на страхование

Перед тем, как бронировать автомобиль, проверьте, покрывает ли ваша кредитная карта, туристическая или автомобильная страховка расходы по страхованию арендованного авто. Это может сэкономить вам от 15 до 25 долларов в день. Вы также можете приобрести отдельный страховой полис, например, на Insuremyrentalcar.com, за который заплатите лишь часть взимаемых компаний по аренде автомобилей.

10. Не арендуйте в аэропорту

Стоимость аренды автомобилей в аэропортах обычно выше средней. Источник: Image 652234/Pixabay

Несомненно, аренда автомобиля в аэропорту – очень удобный вариант, но далеко не дешевый. Как правило, компании по аренде автомобилей взимают более высокие цены за транспорт в аэропорту из-за дополнительных сборов и налогов. Воспользуйтесь общественным транспортом и заберите арендованный автомобиль уже в центре города или возьмите такси в ближайший пункт аренды за пределами аэропорта. Это обычно сэкономит около 20%.

11. Ищите купоны

Сайт AutoSlash.com с базой купонов для лучших цен может сэкономить несколько долларов в день. Выберите нужную дату, введите существующие членства, программы лояльности и кредитные карты, чтобы затем получить электронное письмо с выгодными предложениями. Или посмотрите доступные купоны от конкретных компаний на сайте.

12. Избегайте ненужных собраний

Многие сервисы имеют свои подводные камни, которые могут усложнить даже самую дешевую, на первый взгляд, аренду автомобиля. К примеру, программы для часто путешественников могут взимать около доллара в день за накопление миль за аренду автомобиля. Вы также можете потратить значительную сумму на аренду транспондера (примерно 5 долларов в день), GPS-навигационной системы (которую можно заменить смартфоном), а спутниковое радио будет стоить в общей сложности до 8 долларов в день. Возьмите автомобильное зарядное устройство и держатель для телефона, чтобы не тратить деньги на аренду этих аксессуаров.

13. Сравните цены в течение недели

Иногда, отыскивая способы недорого арендовать автомобиль, вы можете обнаружить, что аренда на целую неделю стоит дешевле, чем на несколько дней. Тогда вы можете забронировать авто на всю неделю, а вернуть его раньше, когда вам нужно будет уезжать. Но опять же, проверьте, взимает ли компания с аренды плату за досрочный возврат.

14. Бронируйте самый маленький автомобиль

Кроме методов недорогой аренды автомобиля есть трюк с бесплатным улучшением. Для этого следует забронировать самый дешевый автомобиль и не поддаваться на предложения платного улучшения. Если на стойке аренды окажется, что экономичных или малых автомобилей нет в наличии, вы получите улучшение, за которое не придется платить. Конечно, это не гарантированно, но в самом худшем случае вы получите свой маленький и недорогой автомобиль. Самое главное – не переусердствуйте, чтобы вся ваша компания могла в него поместиться.

15. Определитесь с водителями

Если вы не будете единственным водителем, а планируете меняться с попутчиками, вам придется оплатить сбор за каждого водителя – примерно от 10 долларов в день. Не рискуйте, не добавляя их в бронирование. Если ваш автомобиль попадет в аварию или нарушит правила дорожного движения с другим водителем за рулем, это обойдется вам в большие деньги. Поэтому, если вы ищете, как недорого арендовать автомобиль с несколькими водителями, узнайте о купонах или специальных предложениях от компаний по аренде, которые не будут взимать плату за дополнительного водителя.

Аренда автомобиля может быть удобным и доступным способом передвижения, если вы знаете, как сэкономить. От использования сайтов каршеринга, таких как Turo и Getaround, до сравнения цен на AutoSlash и избегания аренды в аэропорту – эти 15 стратегий помогут вам найти недорогой вариант аренды и, возможно, даже получить улучшение. Планируйте заранее, проверяйте скидки и избегайте ненужных сборов, чтобы сделать ваше путешествие комфортным и бюджетным.