Зміна курсу: чому в ОРДЛО чекають ''корейців''

Ось тільки ми говорили про те, як ОРДЛО після бурятизації отримало китаїзацію, а в них знову міняється курс, я писала про це. То треба слідкувати за новинами, бо "нарід Донбасу" такий вітряний та не постійний у своїх уподобаннях, що вже й не знаєш, кого вони там ще у "брати" вибрали.

Нагадаю, що раніше бурятів мешканці ОРДЛО горіли вогнем любові до кадирівців. У 2014-році мешканці ОРДЛО у критичній своїй більшості вітали захід окупантів, бо ж "русские братья", а потім обіймали й цілували бородатих засмаглих "асвабадителей", яких називали "наши православные братья мусульмане".

Чим закінчилась мусульманізація ОРДЛО? Купою зґвалтованих жінок та дітей, а також появою в окупованих районах великої кількості дагестанців, осетин та чеченців, перевагу у релігійному плані та зміну звичаїв суспільної поведінки, а також купу нових мешканців, які вже мають "право власності" на житло в ОРДЛО по "законам республіки".

Чим закінчилась бурятизація ОРДЛО? Теж нічим гарним для мешканців ОРДЛО. Як бачите, це вже ціле дослідження.

Після бурятизації ОРДЛО отримало купу матерів-одначок, купу дітлахів, які народжені за останні 5 років й мають специфічний розріз очей, а також купу нових мешканців, які вже мають "право власності" на житло в ОРДЛО по "законам республіки".

Окупант вибрав гарну стратегію, використання людського ресурсу: знищення мешканців окупованих районів України та заміна їх маргіналами з росії. Ця стратегія страшна, але історично перевірена, бо ж це вже все було у нашій історії війн з росією. Окупант заповнює окуповані території маргіналами з росії, які приїжджають на Донбас, квітучий, теплий Донбас, де абрикоси падають під ноги, де сонце наповнює душу ароматом степових трав.

Безкоштовні квартири з посудом та речами, безкоштовні будинки з садами, усе це окупант заповнює виходцями з росії, які приїжджають з холодних північних регіонів росії, де бідність, холод, алкоголь й деградація. Звісно, що російські деграданти просто в захваті від життя на Донбасі й тягнуть сюди свої родини й будуть вбивати за те, щоб залишитися тут жити.

Це робота окупанта на майбутнє. На разі він планує довготривалу окупацію, але знає, що з окупованих територій він піде, тому готує ресурс, який він буде використовувати наприкінці операції, закладає бомбу у суспільство, змінюючи його на свою користь.

З ОРДЛО прийшли цікаві новини, але поки не можу сказати, що їм є офіційне підтвердження. Але все ж таки вирішила проговорити цю новину, оскільки будь який рух в ОРДЛО, це рух росії.

З ОРДЛО надходять новини, що в Луганськ прибули перші "корейці". Під гуртожитками та готелями, які окупанти використовують для розміщення офіцерського складу, нашестя жінок, дівчат та хлопчиків, які або заробляють на життя певними послугами, або ж мріють про щасливе життя з іноземцем поза кордонами "народних республік".

Так було й коли в ОРДЛО прибували буряти, й кадирівці. Жінки (хоче це не зовсім правда, біля гуртожитків військових повно й хлопчаків), скажемо гендерно рівно – у пошуку любові, перші скупчуються на місці дислокації іноземних військових.

Це якесь дивне тяжіння шукачів любові до російських загарбників чи їх найманців. Ось, це цікава тема для дослідження. Що це, меншовартість? Чи пострадянське, коли радянські громадяни були готові на усе, аби вийти заміж за іноземця та покинути "країну рожевих мрій". Те ж саме в ОРДЛО, усі будівельники цього гетто мріють покинути або покинули свою "республіку".

В ОРДЛО тільки й розмов, "народити від китайця", "народити від бурята", "поїхати з ним до Китаю", "поїхати з ним москви". Здебільшого дітей потім віддають у дитячі будинки, бо вони нікому не потрібні. Звісно, браки ніхто не укладає, або ж укладають по "законам республики", бо усі знають, що це фіктивні браки, їх не визнають на росії.

Й ось нові вологі мрії народу Донбасу – корейці. Ось тут ще цікавіше. В ОРДЛО критична більшість населення не розуміють, що таке Північна Корея та Південна Корея. Для критичної більшості мешканців ОРДЛО, це одна країна. Чергова "какая разница".

Я сьогодні не буду говорити про те, чому путін звернувся за допомогою та як участь північнокорейських солдатів вплине на хід війни. Я не військова, є своя особиста думка, але вона не може бути експертною. А ось про суспільство ОРДЛО та його відношення до цього, я можу говорити сміливо.

От, що дійсно вразило, так це "какая разница". Тобто той факт, що люди не відрізняють Північну та Південну Кореї. Мешканці ОРДЛО здебільшого у захваті від диктатора Кім Чен Ина. Бо ж розстрілює, бо є за нарід, бо ж за простих людей. Але окрім цього нічого не знають про життя у Північній Кореї. Лише розмови "там все равны, нет богатых".

Тобто люди в ОРДЛО знають про диктатуру, про гетто Північної Кореї, про те, що люди там бідні, але мешканцям ОРДЛО це подобається, проте жити вони мріють у Південній Кореї, яку бачать у фільмах, серіалах.

Я писала про те, що в 2014-му році мешканці ОРДЛО мріяли жити "по-русски, по-багатому", й описували своє бачення "по-багатому", виключно по російським серіалам та фільмам. Зараз те ж саме вони роблять зі своїми мріями про життя у "кореї", в умовному світі, якій змікшували з двох країн, щоб багато, красиві будинки, гарна їжа, якісна косметика та одяг, свобода пересування, але щоб диктат, розстріли, усі бідні.

"Корея" в симулякрі, який створили собі мешканці ОРДЛО, це дикий мікс обраних вподобайок, які вони взяли з двох країн. Теж саме вони змікшували у своїй голові у 2014-му році, коли хотіли "жить по-русски", але, щоб українські закони та українські пільги шахтарям.

Тоді казали "ничего не поменяется, только будут рубли". Тоді бігали за російськими окупантами у мріях, щоб народити від багатого росіянина та поїхати жити на росію. Потім за бурятами, потім за кадирівцями, потім за китайцями, тепер бігають за корейцями.

Чи знають мешканці ОРДЛО, які мліють під гуртожитками та готелями, у пошуках очима когось, хто "почему ты русский, потому что глаз узкий", що їх омріяна умовна "корея", це виключно Північна Корея, відстала, злиденна держава, яка живе виключно за рахунок подачок від Китаю та через страх? Думаю, що в якійсь меншості, так. Меншість тих, хто знав правду про життя на росії була серед пропутінських й у 2014-му році, але вони все одна підтримували "аби не з Україною". Виглядало це, як кулю собі у ногу, аби матері на зло.

Ось такі новини.

Що принесуть корейці в ОРДЛО? Думаю, все теж саме, що буряти, кадирівці та інші руські.

Нікому не потрібних діточок, яких народять всеїдні жінки ОРДЛО. Нові родини, які захоплять "пустующее жилье". Нові правила гри. Нову мораль. Нову релігію. Нове розчарування. Нові могили на кладовищах.

Деякий час, думаю, північнокорейці будуть "їхтамнетами", чи замаскованими під росіян. Але соцмережі все одно будуть "бдить", тобто виносити сміття на хвилях соціальних історій.

В ОРДЛО все важче ховати злочини та ховатися злочинцям. Як би не старалася "влада" колаборантів та окупанти, але дійсно, в ОРДЛО все важче приховати злочини, а соціальні історії стають все яскравіше та страшніше. А владі все важче, бо ж кожну історію виносить на поверхню в соціальних мережах. Й про дитячі будинки, які з ОРДЛО вивозять на росію без жодного сліду. Й про маніяків, які їдуть в ОРДЛО на полювання та повертаються назад, вгамувавши свій голод. Й про хімічні та ядерні відходи, які звозять в ОРДЛО з росії.

"Влада" ОРДЛО бігає з піднятим хвостом й панічно намагається усе то приховати, але не виходить.

Тому, наступна моя історія про маніяка, який вже вбив понад 20 людей в Луганську. Ні, не кореєць. Звичайний руський, хоча в нього "глаз" трошки вузький.