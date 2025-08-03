ITA Airways продовжує співпрацю з Венеційським кінофестивалем до 2027 року

82-й Венеційський міжнародний кінофестиваль заплановано на 27 серпня – 6 вересня і він знову відбудеться на історичному острові Лідо у Венеції. ITA Airways втретє поспіль виступить офіційним авіаперевізником заходу, зміцнюючи свій імідж бренду, який поєднує подорожі з культурними подіями. Оновлене партнерство з Бієнале допомагає авіакомпанії залишатися в центрі уваги під час одного з найвідоміших міжнародних заходів Італії.

Ця угода демонструє, що ITA Airways формує свій імідж, відображаючи італійську культуру та цінності, позиціонуючи себе як щось більше, ніж просто транспортна компанія. Співпраця з відомою культурною організацією допомагає авіакомпанії підтримувати видимість у ключових сферах, таких як туризм, медіа та глобальний бізнес. Цей крок є частиною ширшої тенденції серед європейських національних авіаперевізників, які залучаються до великих культурних подій, щоб презентувати себе як більше, ніж просто авіакомпанії.

"Бути офіційним авіаперевізником 82-го Венеційського міжнародного кінофестивалю – La Biennale di Venezia – це для нас набагато більше, ніж просто партнерство, це честь і справжня данина одному з найіконічніших заходів у світі в місті – Венеції – яке поєднує всі ключові елементи, якими славиться наша країна – історію, досконалість, креативність і стиль." - Йорг Еберхарт, генеральний директор і головний менеджер ITA Airways

Для ITA Airways фестиваль є способом підкреслити свою культурну залученість і налагодити глибший зв’язок із аудиторією, а не лише просувати свої послуги. Імерсивна інсталяція на Венеційському Лідо поєднує візуальні, звукові та наративні елементи, щоб відсвяткувати магію кіно, а також показати, як авіаперельоти допомагають людям долати емоційні та фізичні відстані. Ця стратегія дозволяє ITA Airways асоціювати свій бренд із широко визнаними елементами італійської культури, такими як творче вираження та міжнародний вплив.

Інсталяція на Лідо демонструє, як кіно та авіаперельоти пробуджують цікавість і спонукають людей відкривати та насолоджуватися новими куточками світу на свій лад. Концепція цього року заохочує відвідувачів досліджувати ідею подорожей через імерсивний звук і елементи, натхненні кіно, презентуючи бортові послуги авіакомпанії як частину висококласної, емоційно насиченої подорожі. Інсталяція відкрита для всіх, але вона також ненав’язливо передає брендове повідомлення авіакомпанії міжнародним відвідувачам, які цікавляться культурою та мистецтвом.

Для багатьох відвідувачів Венеції під час фестивалю доступ до інтернету є критично важливим для навігації подіями, бронювання житла та слідкування за медіа-оновленнями. Саме тому цифрові рішення, такі як технологія eSIM, стають дедалі кориснішими для мандрівників. Міжнародні постачальники eSIM, як-от GigSky, пропонують мобільний зв’язок через гнучкі тарифні плани, які можна активувати після прибуття. Крім того, власники карт Visa з країн Америки можуть заощадити на витратах на зв’язок, використовуючи безкоштовні пакети даних обсягом 1 ГБ або 3 ГБ на термін до 15 днів, що дозволяє залишатися онлайн без потреби в місцевих SIM-картах або дорогих роумінгових тарифах.

У ширшому контексті партнерство демонструє, як сучасні авіакомпанії стають частиною загального стилю життя та досвіду мандрівників, а не лише зосереджуються на перельотах. ITA Airways продовжує формувати свою ідентичність як щось більше, ніж просто перевізник, поєднуючи подорожі з культурним вираженням через сезонні меню від шеф-кухарів із зірками Мішлен і співпрацю з італійськими дизайнерами над інтер’єрами салонів і уніформою персоналу. Завдяки цим зусиллям авіакомпанія зміцнює свій статус як засобу транспорту та символу італійської досконалості.