Дослідження ринку в Україні: доступні джерела даних для бізнесу

Перш ніж вийти на новий сегмент, укласти угоду чи запустити продукт — важливо розуміти, як влаштований український ринок. Надійна інформація — основа якісного аналізу, а отже — й ефективних рішень. Її можна отримати з відкритих джерел або через професійні аналітичні платформи.

Про дослідження ринку за допомогою різноматних джерел — читайте у матеріалі.

Як досліджувати український ринок: джерела достовірної інформації та роль аналітикиВідкриті державні реєстри

Більшість суб’єктів господарювання в Україні фіксуються в офіційних базах. Для первинного дослідження ринку доступні такі реєстри:

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та ФОП (ЄДР) — базова інформація про компанії та підприємців;

Реєстр речових прав на нерухоме майно — відомості про власність;

Єдиний реєстр судових рішень (ЄДРСР) — дані про судові провадження;

Реєстр платників ПДВ — перевірка податкового статусу;

Реєстр боржників, санкційний список РНБО, декларації НАЗК, база розшукуваних осіб МВС.

Інші галузеві або профільні бази, залежно від сфери.

Ці джерела дозволяють зібрати базову інформацію: наявність боргів, судових справ, статус реєстрації тощо. Проте вони не дають повної аналітичної картини.

Медіа та репутаційний фон

Для оцінки публічного іміджу брендів або компаній можна використати публікації у ЗМІ, форумах, галузевих порталах. Вони доповнюють уявлення про ситуацію на ринку, однак варто враховувати, що така інформація не завжди є перевіреною або об'єктивною.

Аналітичні платформи — джерело цілісного бачення

Найбільш ефективний спосіб дослідження ринку України — використання аналітичних інструментів, що поєднують дані з десятків джерел, структурують їх і надають у зручному форматі. Саме аналітика дозволяє побачити взаємозв’язки, виявити закономірності й швидко ухвалювати рішення на основі фактів.

Одним із таких рішень є YC.Market — платформа, яка не лише надає інформацію про компанії та ФОП, а й дозволяє досліджувати цілі ринки: фільтрувати компанії за діяльністю, фінансами, участю в тендерах, регіонами тощо.

У наступному розділі — більше про те, як YC.Market допомагає перетворити відкриті дані на практичні рішення для бізнесу.

YC.Market — аналітичний інструмент для глибокого дослідження ринку України

YC.Market — це сучасна аналітична платформа, створена на основі відкритих даних, яка дозволяє проводити глибоке дослідження ринку України у конкретній сфері і загалом, розширювати базу клієнтів і партнерів, а також стежити за появою нових гравців на ринку.

Платформа охоплює понад 7,5 мільйонів компаній та ФОП, що дозволяє будувати повну картину ринку: за регіоном, видом діяльності, фінансовими показниками, участю в тендерах, змінами у складі власників тощо. Ви можете фільтрувати потрібні параметри прямо на платформі або завантажити аналітичний звіт у форматі таблиці — для глибшого аналізу у зручному для вас середовищі.

Окрема перевага — функція "Моніторинг", яка автоматично відстежує новостворені компанії та підприємців. Це відкриває можливості для своєчасного виявлення нових конкурентів або потенційних клієнтів у вашій ніші.

YC.Market особливо цінний для фахівців із продажів, маркетингу, розвитку бізнесу та комплаєнсу — всіх, хто відповідає за пошук, перевірку та вибір надійних контрагентів. Платформа допомагає ухвалювати зважені рішення на основі актуальної та структурованої інформації.

Отже, дослідження ринку, аналіз конкурентів, перевірка потенційних або поточних контрагентів — усе це сьогодні неможливо здійснити швидко і точно без аналітичних інтрументів, яких вимагає час і місце, де будується бізнес.