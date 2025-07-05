InterContinental розширюється в центр Брисбена напередодні Ігор 2032 року

InterContinental Hotels & Resorts відкрив свій перший готель у центральному діловому районі Брисбена. Розташований на вулиці Елізабет поблизу торговельного центру Queen Street Mall, 25-поверховий будинок пропонує 319 номерів. Відкриття цього готелю є частиною підготовки Брисбена до Олімпійських і Паралімпійських ігор 2032 року. Поєднання нових і історичних елементів у готелі відображає поточний розвиток Брисбена як туристичного напрямку.

У 2026 році запланована масштабна реконструкція, щоб покращити гостьові послуги та модернізувати готель. Поточні зручності включають:

Кілька конференц-залів

Простори для заходів

Відкритий басейн для плавання

Ресторани

InterContinental зміцнює свої позиції в Квінсленді з цим новим готелем, поряд із існуючими об’єктами на Золотому узбережжі та Великому Бар’єрному рифі. Ці вдосконалення спрямовані на задоволення очікуваного зростання туризму в найближчі роки.

Сучасний дизайн готелю відповідає планам на 2032 рік. Джерело: IHG Hotels & Resorts

Відвідувачі Брисбена можуть досліджувати місцеві пам’ятки, такі як паркові зони Саут-Бенк, відомі своїми набережними доріжками та зеленими насадженнями. Скелі Кангароо-Пойнт пропонують можливості для скелелазіння на відкритому повітрі та панорамні краєвиди міста. Підйом на міст Сторі-Брідж дає відвідувачам рідкісну можливість насолодитися широкими видами на Брисбен з висоти. Ці місця роблять природу та активний відпочинок легко доступними з міста.

Інші визначні місця, доступні для мандрівників, включають набережну Ігл-стріт, де є різноманітні ресторани з видами на річку. Подорож на поромі вздовж річки Брисбен дозволяє побачити місто з мальовничої перспективи. Поза межами галерей, Квінслендський центр виконавських мистецтв приваблює натовпи завдяки різноманітній програмі живих подій. Для багатьох мандрівників саме ці місця перетворюють коротке перебування на незабутнє.

Оновлення центрального ділового району спрямоване на прийом глобальних відвідувачів. Джерело: unsplash

Підсумовуючи, відкриття InterContinental Brisbane відображає постійні інвестиції в туристичну інфраструктуру Квінсленда. З появою нових готелів і покращенням транспортних зв’язків досліджувати Брисбен стає набагато зручніше. Напередодні Олімпіади 2032 року Брисбен покращує досвід відвідувачів завдяки оновленням, які підвищують комфорт і доступність. Місто продовжує розвиватися як напрямок, що поєднує сучасне міське життя з активним відпочинком і культурними заходами.