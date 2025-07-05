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InterContinental розширюється в центр Брисбена напередодні Ігор 2032 року

Анастасія Крищук

InterContinental розширюється в центр Брисбена напередодні Ігор 2032 року
Розкішне проживання розширюється перед Іграми 2032 року. Джерело: unsplash

InterContinental Hotels & Resorts відкрив свій перший готель у центральному діловому районі Брисбена. Розташований на вулиці Елізабет поблизу торговельного центру Queen Street Mall, 25-поверховий будинок пропонує 319 номерів. Відкриття цього готелю є частиною підготовки Брисбена до Олімпійських і Паралімпійських ігор 2032 року. Поєднання нових і історичних елементів у готелі відображає поточний розвиток Брисбена як туристичного напрямку.

У 2026 році запланована масштабна реконструкція, щоб покращити гостьові послуги та модернізувати готель. Поточні зручності включають:

  • Кілька конференц-залів
  • Простори для заходів
  • Відкритий басейн для плавання
  • Ресторани

InterContinental зміцнює свої позиції в Квінсленді з цим новим готелем, поряд із існуючими об’єктами на Золотому узбережжі та Великому Бар’єрному рифі. Ці вдосконалення спрямовані на задоволення очікуваного зростання туризму в найближчі роки.

InterContinental розширюється в центр Брисбена напередодні Ігор 2032 року
Сучасний дизайн готелю відповідає планам на 2032 рік. Джерело: IHG Hotels & Resorts

Відвідувачі Брисбена можуть досліджувати місцеві пам’ятки, такі як паркові зони Саут-Бенк, відомі своїми набережними доріжками та зеленими насадженнями. Скелі Кангароо-Пойнт пропонують можливості для скелелазіння на відкритому повітрі та панорамні краєвиди міста. Підйом на міст Сторі-Брідж дає відвідувачам рідкісну можливість насолодитися широкими видами на Брисбен з висоти. Ці місця роблять природу та активний відпочинок легко доступними з міста.

Інші визначні місця, доступні для мандрівників, включають набережну Ігл-стріт, де є різноманітні ресторани з видами на річку. Подорож на поромі вздовж річки Брисбен дозволяє побачити місто з мальовничої перспективи. Поза межами галерей, Квінслендський центр виконавських мистецтв приваблює натовпи завдяки різноманітній програмі живих подій. Для багатьох мандрівників саме ці місця перетворюють коротке перебування на незабутнє.

InterContinental розширюється в центр Брисбена напередодні Ігор 2032 року
Оновлення центрального ділового району спрямоване на прийом глобальних відвідувачів. Джерело: unsplash

Підсумовуючи, відкриття InterContinental Brisbane відображає постійні інвестиції в туристичну інфраструктуру Квінсленда. З появою нових готелів і покращенням транспортних зв’язків досліджувати Брисбен стає набагато зручніше. Напередодні Олімпіади 2032 року Брисбен покращує досвід відвідувачів завдяки оновленням, які підвищують комфорт і доступність. Місто продовжує розвиватися як напрямок, що поєднує сучасне міське життя з активним відпочинком і культурними заходами.

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