Тривала війна на виснаження у певний момент вступає в етап, коли починає сама себе зупиняти

Бо її меню вже стало убогим, а тренд одноманітним.

Навіть якщо це суперечить волі політиків, діям генералів та моралі суспільства.

Саме це почалось зараз в генезі нашої війни. Вона починає сама себе гальмувати через ресурсний знос, психологічну втому, брак воєнно-мистецького азарту.

Політики змушені на всякий випадок підстраховуватись мирними треками, генерали — з останніх сил вдаватись до клавзевіцьких трюків, а суспільство вчиться миритися з власними травмами й шрамами.

Хтось через екзистенційний страх смерті, хтось через безсилля свого показного патріотизму. Хтось через кенселинг всього, що з війною асоціюється. "Най мені все це здалось...".

Починається "холодна осінь 2024-го".