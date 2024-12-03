Грузія, Сирія та Росія: Україні вигідно, коли РФ втрачає владу

Грузія.

Нам подобається бачити, як рф втрачає свій імперський вплив на колишні республіки СРСР.

Коли громадяни цих вже самостійний країн роблять дійсно самостійні та рішучі кроки, щоб позбутися проросійського впливу.

Головна причина в тому, що рф не пропонує альтернативу розвитку тому ж ЄС або США.

Наприклад: у них золоті арки, а у нас золоті дуги, в них Бігмак, а у нас Бігмік…

Російська альтернатива зводиться до формули "Кнут или пуля", але по факту все йде одночасно та масово!

На даний момент події в Грузії це тільки сатисфакції, насолода від подій та того, що ще один проросійський уряд "дал серьезный крен на правый борт".

Жодних практичних або реальних винагород для нас прямо зараз це не дає.

Але.

Чим сильніше рф у відчаї буде чіплятися за місцевий режим у спробі не допустити чергове повалення влади народом, чим більше буде витрачати політичних/матеріальних і навіть силових або військових ресурсів (одразу пробач грузинський народ за такий цинізм) тим краще для нас.

Сирія.

І знову нам подобається, як за 5 днів рф стрімко втрачає владу в регіоні.

Режим Башара Асада тримається виключно за підтримки рф, і по факту повинен був ще впасти 13 років 8 місяців і 17 днів тому, як тільки почалася громадянська війна в Сирії.

Ми отримує задоволення, що рф може втратити контроль над шалено важливою для них військовою базою Хмеімім.

Прямо зараз Сирія для України це також сатисфакція.

Нова локація на мапі де росіяни втрачають як іміджево, так і матеріально.

Навіть у випадку повної перемоги повстанців, ми не отримуємо ці численні захоплені військові арсенали, ми отримаємо тільки моральне задоволення від поразки режиму рф десь в іншому куточку світу.

Але.

Чим сильніше рф буде намагатися допомогти дружньому режиму Башара Асада (щоб у Януковича у Підмосковʼї не зʼявився новий сусід), чим більше авіації, техніки, озброєння та людей буде відправлено до Сирії - тим краще для нас.

Тим менше буде (на певний %) тиск на фронтах та на прифронтові території України з боку армії рф.