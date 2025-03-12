Головне досягнення України в переговорах у Джидді

Останнім часом пишу мало. Це свідома позиція: те, що відбувається у нас і навколо нас, мені активно не подобається, але примножувати суспільну зневіру та розпач вважаю непрофесійним. Але ж україно-американські переговори у Джидді — надто значуща подія, щоб не неї не реагувати.

Тим більше, що попередні результати виглядають несподівано позитивними для України.

Спробую пояснити. Жодних конкретних домовленостей нема. Але Україна, як вже відомо, готова на всеосяжне припинення вогню на суші, на морі і у повітрі терміном на місяць. А Штати це підтримують, що принципово важливо, і вже відновили нам доступ до розвідувальної інфи. На що ще готова Україна, наша влада сором’язливо не повідомляє, але зрозуміло, що ми готові не юридично, а фактично визнати контроль росії на окупованими територіями і вийти з Курської області (давно, до речі, пора). І в умовах, що склалися, це цілком прийнятний компроміс.

Тобто, оцю гранату під назвою "припинення вогню" вдалося перекинути на бік ворога. І вже недоімперії треба визначатися, готова вона на тимчасове перемир’я чи таки доведеться наочно доводити Д. Трампу, що для путіна він ніякий не авторитет.

Припинення вогню росії невигідно, бо вона зараз хоч і повільно, але наступає. І демонструвати свою тупу невгамовну агресивність теж ризиковано. Бо Трамп, як діод — здатен перебувати лише у двох станах: відкритому, тобто, дуже доброзичливому, і закритому, тобто, вкрай розлюченому. Якщо президент США образиться на "партнера Володья", то він відкриється у бік України, і нам підуть фінанси і озброєння.

Головне досягнення цих переговорів у тому, що Україні вдалося позбавитися тавра "прихильників війни", і це тавро може приліпитися на того, хто його заслуговує — на агресивну росію.

Офіційної позиції Росія з приводу напрацьованого у Джидді поки що не висловила, на розпливчасте словоблуддя Лаврова зважати не слід. Будемо дивитися, як недоімперія на рівні путіна вийде з цугцвангу, у який доволі неочікувано втрапила.

Як на мене, поступки Україні будуть означати, що іде вивільнення сил і підготовка до нападу на ЄС.