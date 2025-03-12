Главное достижение Украины в переговорах в Джидде

В последнее время пишу мало. Это сознательная позиция: то, что происходит у нас и вокруг нас, мне активно не нравится, но приумножать общественное уныние и отчаяние считаю непрофессиональным. Но ведь украино-американские переговоры в Джидде — слишком значимое событие, чтобы не на него не реагировать.

Тем более что предварительные результаты выглядят неожиданно положительными для Украины.

Попробую объяснить. Никаких конкретных договоренностей нет. Но Украина, как известно, готова на всеобъемлющее прекращение огня на суше, на море и в воздухе сроком на месяц. А Штаты это поддерживают, что важно, и уже восстановили нам доступ к разведывательной информации. На что еще готова Украина, наши власти стыдливо не сообщают, но понятно, что мы готовы не юридически, а фактически признать контроль россии на оккупированными территориями и выйти из Курской области (давно, кстати, пора). И в сложившихся условиях это вполне приемлемый компромисс.

То есть эту гранату под названием "прекращение огня" удалось перебросить на сторону врага. И уже недоимперии надо определяться, готова ли она на временное перемирие или придется наглядно доказывать Д. Трампу, что для путина он никак не авторитет.

Прекращение огня россии невыгодно, потому что сейчас хоть и медленно, но наступает. И демонстрировать свою тупую неуемную агрессивность тоже рискованно. Ибо Трамп, как диод, способен находиться только в двух состояниях: открытом, то есть, очень дружелюбном, и закрытом, то есть, крайне взбешенном. Если президент США обидится на партнера Володья, то он откроется в сторону Украины, и нам пойдут финансы и вооружение.

Главное достижение этих переговоров в том, что Украине удалось избавиться от клейма "сторонников войны", и это клеймо может прилепиться к тому, кто его заслуживает — агрессивной России.

Официальной позиции Россия по поводу наработанного в Джидде пока не выразила, с расплывчатым словоблудием Лаврова считаться не следует. Будем смотреть, как недоимперия на уровне путина выйдет из цугцванга, в который довольно неожиданно попала.

По-моему, уступки Украине будут означать, что идет освобождение сил и подготовка к нападению на ЕС.