Где Украине найти 20 батарей Patriot?

ПВО - это самое дорогое и высокоинтеллектуальное оружие. За годы войны в Украине заметна попытка создать комбинированную систему воздушной защиты, но пока она очень фрагментирована и несистемна.

Нам нужны батареи Patriot. Президент Зеленский говорит, что 7 минимум, военные эксперты - около 20.

Раздувание кампании угрозы со стороны РФ, страх Третьей мировой и ядерной войны создал мощный запрос на оборонный эгоизм для каждой европейской страны. Поэтому многие европейские политики аргументируют это просто: нам самим нужно! Поэтому немецкая инициатива по закупке ПВО для Украины буксует.

Каким может быть выход из ситуации.

Первое. Попытки поиска систем ПВО в азиатских странах Ближнего Востока, даже и той же Японии, где есть 25 батарей Patriot. Очень перспективным является Саудовская Аравия, которая сейчас движется в сторону оборонного пакта с США, у нее 25 батарей Patriot. При определенных обстоятельствах вариант - нейтральная Швейцария, у которой 5 систем Patriot. Главное - выстроить качественные политические отношения с этими странами.

Второе. Блокада авиации, уничтожение аэродромной инфраструктуры врага и авиапарка, предприятий, производящих ракеты и КАБы. Для этого нужно разрешение в том числе на использование западного дальнобойного оружия для ударов по признанной территории РФ.

Третье. Пробовать делать собственные системы ПВО. Да, это очень дорогой и сложный технический процесс. Тот же Тайвань разрабатывает ЗРК Tien Kung и Sky Bow, которые частично базируются на технологиях, полученных от США по Patriot. Нам до Тайваня очень далеко, однако начинать надо.

Еще в марте 2024 года было сообщено, что Украина начала производить системы противовоздушной обороны и высокоточные ракеты, подобные американской системе HIMARS. Министр Камышин говорил об украинских дальнобойных ракетах дальностью 600 км, очень хотелось бы увидеть их работу.