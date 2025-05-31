Де знайти номер рейсу на вашому квитку чи посадковому талоні та для чого він може знадобитися: поради для мандрівників, які подорожують літаком

Щодня у світі здійснюється майже 200 000 рейсів, які перевозять пасажирів з однієї точки до іншої. Кожен рейс має унікальний номер, що дозволяє його відстежувати. Номер рейсу призначений для того, щоб допомогти пасажиру краще орієнтуватися перед польотом, але, попри це, пасажири часто стикаються з труднощами, не знаючи, де шукати номер рейсу та як не сплутати його з іншими даними, зазначеними в авіаквитку. Ми розповімо, як і де знайти номер рейсу та як він може допомогти мандрівнику.

Що таке номер рейсу?

Номер рейсу можна знайти на посадкових талонах і в електронних бронюваннях. Джерело: Image Tumisu/Pixabay

Оскільки щодня тисячі літаків борознять небо, логічно було створити інструмент, який би дозволив їх ідентифікувати. Так номер рейсу набув форми послідовного номера.

Номер рейсу – це, як правило, комбінація з 6–7 цифр і літер, яку можна знайти на посадковому талоні. На початку кожного номера рейсу зазвичай стоїть код IATA. Він також складається з набору цифр і літер і є унікальним для авіакомпанії, яка обслуговує літак.

Номер рейсу зручний для обох сторін польоту. Він допомагає пасажирам краще орієнтуватися під час реєстрації в аеропорту, а також відстежувати свій рейс у великих аеропортах. Наприклад, з аеропорту Франкфурта за годину може вилітати до сотні рейсів. Навігація в переповненому аеропорту може бути стресовою навіть для досвідчених пасажирів, що вже казати про тих, хто подорожує літаком уперше. Номер рейсу дозволяє пасажиру відстежити свій рейс на табло аеропорту, щоб швидше знайти потрібний вихід на посадку. Але він також корисний пасажиру поза аеропортом, зокрема для сортування рейсів за різними параметрами. Крім того, за номером рейсу пасажир може дізнатися на табло аеропорту, що виліт затримується. А його рідні, які чекають на приліт, за допомогою номера рейсу можуть отримати інформацію про рейс, якщо літак затримався.

Як виглядає номер рейсу?

На посадковому талоні багато цифр, тому пасажир може не одразу знайти номер рейсу серед них. Щоб полегшити це завдання, авіакомпанії докладають зусиль, адже це дозволяє пасажиру вчасно прибути до аеропорту навіть у поспіху чи стресовій ситуації. Якщо ви не можете знайти номер рейсу на посадковому талоні, його можна знайти на звичайному авіаквитку. Також він указаний у підтвердженні бронювання.

Більшість авіакомпаній для зручності розміщують слово "Flight" поруч із номером рейсу. Складність пошуку полягає в тому, що авіакомпанії не змогли домовитися про єдине розташування номера рейсу. Тобто на посадковому талоні однієї авіакомпанії він може бути у верхньому лівому куті, тоді як інша компанія розміщує номери рейсів у нижньому правому куті. Але найпростіший і найефективніший спосіб знайти номер рейсу – запам’ятати, як він має виглядати. Він завжди складається з великих літер (або цифр і літер) на початку, за якими йдуть 4 або 5 цифр.

Як дізнатися номер рейсу?

Варто подумати про номер рейсу ще до прибуття в аеропорт. Перегляньте свої проїзні документи вдома, щоб не шукати заповітні цифри в поспіху. Є кілька способів дізнатися номер рейсу:

На посадковому талоні

Це найочевидніше джерело для початку пошуку. Знайдіть слово "Flight" на квитку (іноді це можуть бути інші слова з аналогічним значенням, наприклад, німецькі авіакомпанії прямо вказують фразу "flight number" перед потрібною комбінацією). Далі буде ваш номер рейсу.

У підтвердженні бронювання

Сьогодні більшість авіаквитків бронюють онлайн, і підтвердження бронювання, яке надходить на вашу електронну пошту, також містить номер рейсу. Крім того, авіакомпанії надсилають так званий електронний квиток із QR-кодом, де також зазначено номер рейсу.

Але іноді пасажири припускаються помилки, плутаючи номер рейсу з кодом онлайн-бронювання або номером бронювання. Це також комбінація літер і цифр, яка виглядає подібно до номера рейсу.

Тож якщо ви знаєте, де шукати номер рейсу та що це таке, плутанини не виникне. Перегляньте документи, поки ви ще вдома, щоб позбутися хвилювання в аеропорту. Але якщо у вас кілька рейсів, особливо під час далеких подорожей, вам доведеться пересідати на інші літаки, можливо, навіть змінюючи авіакомпанії. У такому разі номери рейсів також будуть різними.

Що означає комбінація номера рейсу?

Номер рейсу вказує на авіакомпанію та маршрут польоту. Джерело: Image Torsten Dettlaff/Pexels

Отже, якщо ви вже розібралися, як дізнатися номер рейсу та де його знайти, і виявили заповітну комбінацію на посадковому талоні, у підтвердженні бронювання чи електронному квитку, варто розібратися, чому він виглядає саме так і що означають частини цієї комбінації.

Дві літери на початку номера – це, по суті, абревіатура авіакомпанії, яка виконує рейс. Наприклад, якщо ви летите з Lufthansa, початок номера рейсу матиме абревіатуру LH. Але зазвичай пасажир уже знає, якою авіакомпанією він користується, тому корисність цих літер для нього невелика. Цифри, що йдуть далі, пов’язані з регіоном, звідки ви вилітаєте або куди прибуваєте.

Дізнатися номер рейсу іноді необхідно, коли ви вже перебуваєте в літаку. У цьому разі у вас усе ще є підтвердження бронювання та електронний квиток. Ви також можете дізнатися номер рейсу за допомогою вебсайтів, таких як Flightstats. Потрібно ввести інформацію про виліт і приліт, щоб програма сайту визначила комбінацію номера рейсу. Але найкраще зберігати документи, як-от підтвердження бронювання, адже бувають ситуації, коли вони можуть знадобитися значно пізніше після польоту.

Чи однакові номер бронювання та номер рейсу?

Подорожі зазвичай пов’язані з великою кількістю документів. Сьогодні, завдяки розвитку цифрових технологій, пасажиру більше не потрібно нести стос паперів до стійки реєстрації. Усі необхідні документи можна показати за допомогою смартфона. Але в будь-якому разі їх слід зберігати в зрозумілій і доступній формі, щоб не шукати щось, коли час обмежений.

Не лише номер рейсу, а й номер бронювання є важливими для пасажира. Номери бронювання також використовуються авіакомпаніями. Але оскільки цей номер, як і номер рейсу, складається з цифр і літер, пасажири часто плутають їх.

Якщо у пасажира є номер рейсу, для чого потрібен номер бронювання? Між їхнім призначенням є величезна різниця. У той час як номер рейсу допомагає пасажиру краще орієнтуватися в аеропорту, номер бронювання насамперед важливий для авіакомпанії. Він показує перевізнику всю необхідну інформацію про бронювання. Наприклад, якщо сім’я чи група з кількох осіб подорожує літаком, тобто в одному бронюванні вказано кілька місць, йому буде присвоєно один номер. Або якщо один пасажир бронює рейс туди й назад, йому буде присвоєно один номер бронювання для обох маршрутів. Ця деталь може бути надзвичайно важливою, якщо ви зіткнетеся з будь-якими труднощами в дорозі. Зокрема, якщо вам доведеться скористатися туристичною страховкою або отримати компенсацію від авіакомпанії за скасований рейс чи стикування, номер бронювання, який підтверджує необхідні деталі рейсу, може бути важливим і навіть обов’язковим елементом для успішного результату.

Але насамперед номер бронювання є найважливішим для пасажира під час реєстрації в аеропорту. Він показує персоналу, які послуги вам призначено. Також обов’язковим документом в аеропорту є посвідчення особи. Разом із вашим бронюванням його перевірять під час реєстрації, і вам видадуть посадковий талон, який міститиме всю найважливішу інформацію про ваш рейс.

Чи може номер рейсу змінитися?

Отже, в аеропорту ви дізнаєтеся, що номер рейсу змінився. Не варто й казати, що сам аеропорт – це досить стресове середовище, і така раптова "знахідка" лише додасть хвилювання. Зрештою, авіакомпанія може змінити номер рейсу. Але це відбувається лише в разі його скасування. Якщо рейс затримується, його номер залишається тим самим.

Що робити, якщо ви не можете знайти номер рейсу?

Зверніться до служби підтримки або до стійки реєстрації, якщо не можете знайти номер рейсу. Джерело: Image PhotoMIX Company/Pexels

Більшість авіакомпаній мають власні служби підтримки клієнтів. Якщо ви не можете знайти номер рейсу, зверніться за допомогою. Ви також можете вирішити інші питання та ситуації, як-от повернення квитків, купівля додаткового багажу тощо. Найчастіше служба підтримки доступна цілодобово, тож ви можете знайти номер підтримки на вебсайті авіакомпанії, якщо він вам знадобиться.

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