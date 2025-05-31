Где найти номер рейса на вашем билете или посадочном талоне и для чего он может понадобиться: советы для путешественников, путешествующих самолетом

Ежедневно в мире осуществляется почти 200 000 рейсов, перевозящих пассажиров из одной точки в другую. Каждый рейс имеет уникальный номер, позволяющий отслеживать его. Номер рейса предназначен для того, чтобы помочь пассажиру лучше ориентироваться перед полетом, но, несмотря на это, пассажиры часто сталкиваются с трудностями, не зная, где искать номер рейса и как не спутать его с другими данными, указанными в авиабилете. Мы расскажем, как и где найти номер рейса и как он может помочь путешественнику.

Что такое номер рейса?

Номер рейса можно найти на посадочных талонах и электронных бронированиях. Источник: Image Tumisu/Pixabay

Поскольку каждый день тысячи самолетов бороздят небо, логично было создать инструмент, позволяющий их идентифицировать. Так номер рейса принял форму последовательного номера.

Номер рейса – это, как правило, комбинация из 6–7 цифр и букв, которую можно найти на посадочном талоне. В начале каждого номера рейса обычно стоит код IATA. Он также состоит из набора цифр и букв и уникален для авиакомпании, обслуживающей самолет.

Номер рейса удобен для обеих сторон полета. Он помогает пассажирам лучше ориентироваться при регистрации в аэропорту, а также отслеживать свой рейс в больших аэропортах. К примеру, из аэропорта Франкфурта за час может вылетать до сотни рейсов. Навигация в переполненном аэропорту может быть стрессовой даже для опытных пассажиров, что говорить о тех, кто путешествует самолетом впервые. Номер рейса позволяет пассажиру отследить свой рейс на табло аэропорта, чтобы побыстрее найти нужный выход на посадку. Но он также полезен пассажиру вне аэропорта, в частности для сортировки рейсов по разным параметрам. Кроме того, по номеру рейса пассажир может узнать на вылет задерживаемого табло аэропорта. А его родные, ожидающие прилета, с помощью номера рейса могут получить информацию о рейсе, если самолет задержался.

Как выглядит номер рейса?

На посадочном талоне много цифр, поэтому пассажир может сразу найти номер рейса среди них. Чтобы облегчить эту задачу, авиакомпании прилагают усилия, ведь это позволяет пассажиру вовремя прибыть в аэропорт даже в спешке или в стрессовой ситуации. Если вы не можете найти номер рейса на посадочном талоне, его можно найти на обычном авиабилете. Также он указан в доказательстве бронирования.

Большинство авиакомпаний для удобства размещают слово "Flight" рядом с номером рейса. Сложность поиска состоит в том, что авиакомпании не смогли договориться о едином расположении номера рейса. То есть на посадочном талоне одной авиакомпании он может находиться в верхнем левом углу, в то время как другая компания размещает номера рейсов в нижнем правом углу. Но самый простой и эффективный способ найти номер рейса – запомнить, как он должен выглядеть. Он всегда состоит из прописных букв (или цифр и букв) в начале, за которыми следуют 4 или 5 цифр.

Как узнать номер рейса?

Следует подумать о номере рейса еще до прибытия в аэропорт. Просмотрите свои проездные документы на дому, чтобы не искать заветные цифры в спешке. Есть несколько способов узнать номер рейса:

На посадочном талоне

Это самый очевидный источник для начала поиска. Найдите слово "Flight" на билете (иногда это могут быть другие слова с аналогичным значением, например, немецкие авиакомпании прямо указывают фразу "flight number" перед требуемой комбинацией). Дальше будет ваш номер рейса.

В подтверждении бронирования

Сегодня большинство авиабилетов бронируют онлайн, и подтверждение бронирования, которое поступает на вашу электронную почту, также содержит номер рейса. Кроме того, авиакомпании посылают так называемый электронный билет с QR-кодом, где также указан номер рейса.

Но иногда пассажиры допускают ошибку, путая номер рейса с кодом онлайн-бронирования или номером бронирования. Это также комбинация букв и цифр, которая выглядит подобно номеру рейса.

Если вы знаете, где искать номер рейса и что это такое, путаницы не возникнет. Просмотрите документы, пока вы еще дома, чтобы избавиться от волнения в аэропорту. Но если у вас несколько рейсов, особенно во время дальних путешествий, вам придется пересаживаться на другие самолеты, возможно даже меняя авиакомпании. В таком случае номера рейсов также будут разными.

Что означает сочетание номера рейса?

Номер рейса указывает на авиакомпанию и маршрут полета. Источник: Image Torsten Dettlaff/Pexels

Итак, если вы уже разобрались, как узнать номер рейса и где его найти, и обнаружили заветную комбинацию на посадочном талоне, в подтверждении бронирования или электронном билете, следует разобраться, почему он выглядит именно так и что означают части этой комбинации.

Две буквы в начале номера – это по сути аббревиатура авиакомпании, выполняющей рейс. Например, если вы летите из Lufthansa, начало номера рейса будет иметь аббревиатуру LH. Но обычно пассажир уже знает, какой авиакомпанией он пользуется, поэтому полезность этих букв для него невелика. Идущие дальше цифры связаны с регионом, откуда вы вылетаете или куда прибываете.

Узнать номер рейса иногда необходимо, когда вы уже находитесь в самолете. В этом случае у вас все еще есть подтверждение бронирования и электронный билет. Вы также можете узнать номер рейса с помощью вебсайтов, таких как Flightstats. Необходимо ввести информацию о вылете и прилете, чтобы программа сайта определила комбинацию номера рейса. Но лучше всего хранить документы, например подтверждение бронирования, ведь бывают ситуации, когда они могут понадобиться значительно позже после полета.

Одинаковые ли номер бронирования и номер рейса?

Путешествия обычно связаны с большим количеством документов. Сегодня, благодаря развитию цифровых технологий, пассажиру больше не нужно нести стопку бумаг к стойке регистрации. Все необходимые документы можно показать с помощью смартфона. Но в любом случае их следует хранить в понятной и доступной форме, чтобы не искать что-либо, когда время ограничено.

Не только номер рейса, но и номер бронирования важны для пассажира. Номера бронирования также используются авиакомпаниями. Но поскольку этот номер, как и номер рейса, состоит из цифр и букв, пассажиры часто путают их.

Если у пассажира номер рейса, для чего нужен номер бронирования? Между их предназначением есть огромная разница. В то время как номер рейса помогает пассажиру лучше ориентироваться в аэропорту, номер бронирования в первую очередь важен для авиакомпании. Он показывает перевозчику всю необходимую информацию о бронировании. Например, если семья или группа из нескольких человек путешествуют на самолете, то есть в одном бронировании указано несколько мест, ему будет присвоен один номер. Или, если один пассажир бронирует рейс туда и обратно, ему будет присвоен один номер бронирования для обоих маршрутов. Эта деталь может быть чрезвычайно важной, если вы столкнетесь с любыми трудностями в пути. В частности, если вам придется воспользоваться туристической страховкой или получить компенсацию от авиакомпании за отмененный рейс или стыковку, номер бронирования, подтверждающий необходимые детали рейса, может являться важным и даже обязательным элементом для успешного результата.

Но, прежде всего, номер бронирования является важнейшим для пассажира при регистрации в аэропорту. Он показывает персоналу, какие услуги вам предназначены. Также обязательным документом в аэропорту является удостоверение личности. Вместе с вашим бронированием его проверят при регистрации, и вам выдадут посадочный талон, который будет содержать всю важнейшую информацию о вашем рейсе.

Может ли номер рейса измениться?

Итак, в аэропорту вы узнаете, что номер рейса поменялся. Не стоит и говорить, что сам аэропорт – это достаточно стрессовая среда, и такая внезапная "находка" только прибавит волнение. В конце концов авиакомпания может изменить номер рейса. Но это происходит только в случае его отмены. Если рейс задерживается, его номер остается прежним.

Что делать, если вы не можете найти номер?

Обратитесь в службу поддержки или на стойку регистрации, если не можете найти номер рейса. Источник: Image PhotoMIX Company/Pexels

У большинства авиакомпаний есть собственные службы поддержки клиентов. Если вы не можете найти номер рейса, обратитесь за помощью. Вы также можете решить другие вопросы и ситуации, такие как возврат билетов, покупка дополнительного багажа и т.д. Зачастую служба поддержки доступна круглосуточно, так что вы можете найти номер поддержки на вебсайте авиакомпании, если он вам понадобится.

Ключевые моменты

Номер рейса можно найти на посадочном талоне, в подтверждении бронирования по электронной почте и в авиабилете.

Номер рейса необходим для отслеживания рейса.

По номеру рейса можно определить авиакомпанию, маршрут и расписание.