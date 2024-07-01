Фунчоза з овочами і яловичиною: дуже смачна як у гарячому, так і холодному вигляді
Друзі, це одна з моїх найулюбленіших страв, яка живе в моєму холодильнику майже постійно. Вона дуже смачна як у гарячому, так і холодному вигляді, підходить як на сніданок, обід, так і на вечерю. Гармонійне поєднання рисових макарон, овочів, м‘яса приправлених ароматною олією з травами перець чилі, базилік, томат, корисно та поживно для всієї родини!
Фунчоза з телятиною
200 г фунчози
500 г телятини
Ароматна олія "Олейна" з травами перець чилі, базилік, томат
2 шт цибулі
2 шт моркви
1 шт болгарський перець (червоний)
1 шт болгарський перець (жовтий)
Сіль
Кунжут
Нарізаємо телятину та овочі тоненькими смужками.
Обсмажуємо окремо на пательні кожен інгредієнт, додаючи невелику кількість ароматної олії з травами перець чилі, базилік, томат та сіль.
Складаємо все в велику миску.
Відварюємо фунчозу 4-5 хв. Додаємо її до обсмажених інгредієнтів. Перемішуємо.
Прикрашаємо обсмаженим кунжутом.
Готуйте разом зі мною нові страви, урізноманітнюйте смаки і знаходьте для себе найкраще поєднання продуктів з новими смаковими оліями з Травами.
До речі, в лінійці 4 смаки, які підійдуть як для традиційних страв, так і для експериментів на кухні. А ви вже якісь куштували?