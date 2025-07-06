Finnair нагадує пасажирам про правила перевезення ручної поклажі напередодні нових обмежень ЄС щодо рідин

Finnair роз’яснила свою політику щодо ручної поклажі для різних типів тарифів у відповідь на поширені запитання мандрівників. Пасажири з квитками Light, Classic і Flex мають право взяти з собою одну невелику річ і одну стандартну ручну поклажу. Однак пасажири з тарифом Superlight можуть брати лише невелику річ, яка поміщається під сидіння, якщо вони не придбають додаткову сумку або не матимуть права на пільги за програмою лояльності авіакомпанії.

Щоб допомогти мандрівникам правильно пакувати речі, Finnair визначила точні обмеження щодо розміру та ваги багажу. Ці правила важливі для забезпечення плавного процесу посадки та ефективного використання простору в салоні:

Обмеження за розміром:

Невелика особиста річ: максимум 40 х 30 х 15 см

Стандартна ручна поклажа: максимум 55 х 40 х 23 см

Обмеження за вагою:

Пасажири бізнес-класу можуть брати ручну поклажу загальною вагою до 12 кг

Пасажири економ- і преміум-економ класу мають обмеження в 8 кг загалом

Додаткова інформація:

Сумки, які занадто великі або важкі, необхідно здавати в багажне відділення літака, що може спричинити додаткові збори

Товари, придбані в аеропорту, повинні вміщатися в межах дозволеної норми багажу пасажира

Окрім цих внутрішніх оновлень, пасажирам слід підготуватися до нових обмежень ЄС щодо рідин. Починаючи з 1 вересня 2024 року, усі рідини в ручній поклажі мають бути в контейнерах об’ємом не більше 100 мл у всіх європейських аеропортах, включно з Гельсінкі. Винятки становлять необхідні медичні засоби, пов’язані з подорожами, та дитяче харчування, але вони все одно підлягають процедурам перевірки безпеки в аеропорту.

Ці зміни, ймовірно, вплинуть на звичний порядок пасажирів в аеропорту. Мандрівникам потрібно ретельно перевірити норми багажу, пов’язані з їхнім тарифом, і переконатися у відповідності правилам щодо рідин, щоб уникнути затримок. Відокремлення медичних пристроїв і засобів для пересування від стандартних обмежень багажу забезпечує доступність без компромісів щодо простору для інших міжнародних пасажирів.

Для тих, хто планує майбутні поїздки, оновлена політика пропонує чіткіші очікування та знижує ризик непередбачених зборів. Перевірка деталей багажу перед вильотом, особливо для стикувальних рейсів, буде надзвичайно важливою. З наближенням нових правил ЄС мандрівникам варто вже зараз почати підготовку та ретельно пакувати речі, щоб забезпечити більш комфортний досвід в аеропорту та уникнути непотрібних проблем.