Європа розвалюється, Путіну це вдалося

Європа розвалилася. Залізний принцип "розділяй і володарюй" у Європі спрацював на повну. Тому й виходить, що сьогодні Орбан – найголовніший політик Європи. Разом із Фіцо.

Шольц вибитий з колії, і, найімовірніше, на нього чекають перевибори, тобто Німеччина занурилася в політичну кризу. У Макрона внутрішні проблеми у Франції, через що його активність у Європі суттєво знизилася, а ще зовсім недавно він претендував на лідерство, але сьогодні його не чути і не видно. Тож Європу ніхто особливо питати не буде. Путін зробив усе, щоб максимально послабити Європу.

Навіть наш найкращий друг – президент Польщі Дуда – вже у Трампа на ранчо у Флориді, і вони обговорюють мирний план. Туск і Дуда сподіваються, що Путін замість України пообіцяє не повертати Польщу в соціалістичний табір. Наївні!

Ясна річ, Шольц не може виступати проти Путіна, бо є людиною Меркель. У третю каденцію Меркель, коли починалися найактивніші зв'язки Німеччини і російського Газпрому, Шольц був міністром фінансів, і вони разом "крутнули" 3 мільярди євро. У німецькій прокуратурі є кримінальна справа, і її призупинено тільки тому, що у Шольца зараз дипломатичний імунітет. Вони не святі. Гроші ж, найімовірніше, російські, адже пов'язано все було з Північними потоками.

Тому можна вважати, що Європа – не політичний гравець.

Була надія на те, що Східна Європа об'єднається. Ми могли б об'єднатися з країнами Балтії, Фінляндією, Швецією, Норвегією, Британією, Данією, Нідерландами та Бельгією. З цими країнами Україні потрібно створювати якийсь політичний, а потім і військовий союз.

На НАТО особливої надії немає. Путін може розвалити НАТО за 24 години: для цього йому достатньо цілеспрямовано вдарити ракетою по території будь-якої країни Альянсу. І все, країни НАТО на 4-й статті свого Статуту перегризуть одна одній глотки – на етапі консультацій щодо реакції на скоєне. Як ви думаєте, угорці дадуть добро на удар у відповідь по Російській Федерації?