Європа нарешті прокинулася

Ми стоїмо перед початком нової ери – ери, коли США йдуть з Європи у всіх сенсах, але, насамперед, у ціннісному сенсі. Америка зрадила ідею Західної цивілізації і тому перестала розуміти, чому Росія – це загроза, адже сама починає перетворюватися на Росію.

Звідси випливає й інше нерозуміння у американської влади: чому взагалі потрібно продовжувати епоху конвенційних, ядерних та розвідувальних гарантій безпеки для Європи? Засідання в Парижі обнадіює: європейці повністю прокинулися і тепер готуються – до самостійності у забезпеченні власної безпеки, а також до того, що головна відповідальність за підтримку України та інших західноорієнтованих країн континенту лежатиме саме на їхніх, тобто європейських плечах.

Європа усвідомила себе у цьому перевороті, адже самосвідомість – це завжди розрізнення. Ти розумієш власну суть не тоді, коли дивишся у дзеркало, а коли дивишся на іншого.

Можу повторити за Пісторіусом: я радий і навіть гордий жити в Європі. Бо, додам уже від себе, вона зараз – це світло та передова боротьба розуму з пітьмою та солдатським чоботом.