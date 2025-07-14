Eurostar оновлює маршрут: нові щоденні рейси між Лондоном і Амстердамом

Починаючи з 15 грудня 2025 року, Eurostar запустить п’ять прямих щоденних поїздів у кожному напрямку між Лондоном і Амстердамом. Додатковий щоденний рейс став можливим після повного відкриття нещодавно розширеного терміналу в Амстердамі на початку цього року, який тепер забезпечує більшу пропускну здатність для пасажирів і покращений розклад. Ця зміна знаменує структурне оновлення частоти руху пасажирів між двома містами залізницею.

Це рішення прийнято на тлі зростання популярності цього маршруту, адже кількість пасажирів зросла на 18 відсотків із січня. Завдяки розширеній місткості до понад 650 пасажирів на поїзд, оновлений розклад спрямований на задоволення зростаючого інтересу до транскордонних залізничних подорожей, особливо на одному з найжвавіших міжнародних залізничних маршрутів Європи. Ця зміна є частиною ширшої тенденції до більш регулярних і частих залізничних сполучень у Західній Європі.

Новий розклад додає п’ятий щоденний рейс. Джерело: Eurostar

Пасажири, які прибувають до Лондона, сходять на міжнародному вокзалі Сент-Панкрас, розташованому поруч із Британською бібліотекою, яка пропонує публічні виставки та тихі зони, відкриті протягом тижня. За кілька хвилин пішки знаходиться Coal Drops Yard, де колишні промислові склади перетворено на простір із невеликими магазинами, місцевими кафе та періодичними подіями просто неба. Мандрівники з таких міст, як Кембридж або Брайтон, можуть дістатися до Лондона вчасно для вечірніх поїздів, використовуючи регулярні регіональні сполучення.

Прибуваючи до Амстердама, мандрівники виходять прямо в центрі міста. Від вокзалу за кілька хвилин можна дійти до Східних доків — району з широкими променадами, колишніми складами та сучасними мостами. Для спокійнішого відпочинку мандрівники можуть прогулятися до району Плантейдж, де зелені зони пропонують перепочинок від міського гамору, а допитливі відвідувачі можуть дослідити історичний зоопарк і ботанічний сад міста. Центральне розташування вокзалу також полегшує доступ до поромних терміналів або регіональних поїздів до інших нідерландських міст.

Центру Амстердама тепер легше дістатися. Джерело: unsplash

Запровадження п’ятого поїзда на день дозволить рівномірніше розподілити попит на подорожі протягом дня, пропонуючи практичніші варіанти для одноденних поїздок, ночівель або пересадок на інші європейські напрямки. Оскільки прикордонний контроль здійснюється безпосередньо на вокзалах відправлення, а термінали розташовані в центрі міст на обох кінцях маршруту, цей маршрут залишається одним із найзручніших міжнародних залізничних коридорів для мандрівників із Великобританії та Нідерландів.