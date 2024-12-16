Суттєва частина нашого суспільства закрита для всього нового. Можна називати їх консерваторами чи ізоляціоністами. Як зручно.

Сучасна Європа збудована на ідеях християнства в його різних конфесіях та напрямках. Християнство динамічне.

Зокрема зверніть увагу на фундаментальну книгу Макса Вебера "Протестантська етика і дух капіталізму". Де пояснюється зв‘язок між християнством та багатством.

Мені здається, що церква в Україні має бути зацікавленою у збільшенні своєї популярності та відповідно — збільшенні кількості прихожан. А українці, що вважають себе такими, мають бути зацікавленні у відродженні власної культури.

Якщо після відео Клопотенка та Акімова популярність української культури зросте, то які тут мінуси?

Гастрономія — це невід‘ємна частина культури. Тканина української ідентичності складається з різних візерунків — літератури, технологічних інновацій, гастрономії, фотографії, дизайну, кінематографу, релігії.

Ізоляція культури призводить до того, що нас не знають, не розуміють і не бачать причин жити з нами разом.

Якщо європейцю сказати, що у нас було своє бароко, монахи також варили пиво, у нас була класична музика, а навіть за часів совка робили джаз та фанк, а ракети створювали в Україні, а наша гастрономія не обмежується варениками та стравами радянського столу.

Що у нас є культура, технології, смак.

То йому простіше сприйняти нас за своїх.

Ізольована туга, закриті фізичні та культурні кордони, ворожість до всього модернового віддаляють нас від світу цивілізації.

Культура, наука, технології, економіка розвиваються у відкритому світі, у світі комунікацій.

Для виживання нам потрібно стати його частиною.