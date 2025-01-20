Ентоні Блінкен – держсекретар війни?

Матеріал The New York Times, присвячений тому, що наприкінці 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен виступив проти мирних переговорів з росією та підтримав продовження війни, був сприйнятий дещо спотворено. Точніше, сам матеріал, я не думаю, що був сприйнятий спотворено, впевнений, його мета саме такою і була – виставити Ентоні Блінкена як людину, яка по суті зірвала можливий світ і в 2022 році. Спотворене реальне розуміння цього вчинку, що виставляється як щось погане.

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Хочу отметить, что у меня практически к каждому политику из администрации Джозефа Байдена есть в равной степени, как претензии, так и позитивные комментарии. К таковым относится и Энтони Блинкен. Но вот, если и вправду он выступал против перемирия с россией – я полностью одобряю его позицию. И вот почему.

Конец 2022 года, Украина провела успешные контрнаступательные операции на северном плацдарме, в Харьковской области и на правом берегу Херсонской области. Объективно, Украина занимала сильные позиции на тот момент, а россия, не смотря на поражения, не готова была говорить с Киевом на равных.

Но, предположим, была бы поддержана позиция о мирных переговорах и перемирии. Что бы имели в результате?

Мы бы имели озлобленную и униженную недоимперию, с полными складами советской техники, которую бы восстанавливали и накапливали на протяжении 2023 и 2024 года. Всё то, что было уничтожено в течение двух лет, было бы возвращено в строй и накоплено в плюс. А это:

Танки – 6 643;ББМ – 13 959;

Ствольная артиллерия – 19 511 ед;

РСЗО – 830;ПВО – 819;

Автотранспорт – 27 955 ед;

Спецтехника – 3 492 ед.

И не забываем про замечательную категорию "личный состав" – 684 080 тел.

Да, это всё то, что Силы обороны Украины перемололи в течение 2023 и 2024 года и то, что не было бы перемолото, если бы, по версии The New York Times, Энтони Блинкен не выступал бы против перемирия с россией.

Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть версию The New York Times, но любой, кто берёт на себя ответственность говорить, что в 2022-м мог бы быть установлен "мир", а некто, например, Энтони Блинкен этому воспрепятствовал – этот человек глупец. Мира с россией не было бы восстановлено, а была бы передышка для преступного режима, которая бы позволила ему накопить намного больший ресурс для куда более мощного, сиюмоментного удара и прорыва. Не исключено, что даже в направлении стран НАТО.

К слову сказать, "перемирие" формата 2025 года, о котором так много говорят сейчас, приведёт к похожему результату, но, благо, с куда меньшим масштабом, ведь в 2023 и 2024 россия потеряла большую часть всего того, что ей досталось от СССР и сейчас находится на грани полного невозврата.

Так был прав Энтони Блинкен, если это правда, или нет, в своей позиции? Если это было именно так как описывает The New York Times, то все мы и европейцы в том числе, должны сказать "спасибо!" уже как экс-госсекретарю США за его позицию.