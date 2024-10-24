Вже тиждень весь світ коригує від формулювання новин: "Елітний спецназ КНДР відправлять на звільнення Курської області".

Подальша деталізація із найрізноманітніших інформаційних джерел взагалі малює похмуру картину.

Далі текст мовою оригіналу

Южнокорейские аналитики: "это не просто солдаты, а военнослужащие элитного подразделения 11-й армии КНДР, известного как "Штурмовой корпус".

Немецкий Bild: "Боевые рабы, выросли в информационном вакууме без какого-либо внешнего влияния…. и считаются одними из самых жестоких в мире".

Отсюда несколько вопросов:

1. Кто и когда назвал их элитными?2. Почему и снова кем считаются самыми жестокими в мире?

Нет источников, которые подтверждают "элитность" и "кровожадность".

В рамках Сев.Кореи они действительно могут такими считаться и являться, просто ввиду полного отсутствия альтернатив или конкуренции.

Первый, и он же последний серьезный опыт был получен КНДР в момент завершения Корейской войны в 1953.

Ну конечно были еще краткосрочные инструкторские поездки военных КНДР в Египет, но в принципе вот и все.

Необходимо напомнить, что в марте 2022 Украину пугали ЭЛИТАРНЕЙШИМИ выпускниками российского университета спецназа (Гудермес) и по совместительству личной гвардией Рамазана Кадырова.

Как все начиналось: построения в центре Грозного десятков тысяч бородатых кадыровцев в максимально дорогой экипировке и 100500 внедорожников с мигалками.

Как закончилось: Апти Алладинов пафосно кичится о неспособности Украиной взять Москву, а каждого, кто критикует кадыровцев заставляют публично извиняться на камеру.

P.s. В любом случае необходимо трезво оценивать ситуацию.

Заранее не должно быть паники, но должно присутствовать понимание того, что людская масса, пусть даже и плохо подготовленная, но за счет количества и на конкретном участке может сделать много проблем.

P.p.s Лично мне эти пропагандистские кадры тренировок войск Сев. Кореи напоминает показательные выступления белорусского спецназа.

Прыжки через горящие кольца, разбитие тяжелых и тупых предметов разнообразными частями своего тела, и с обязательным сопровождаемых устрашающими возгласами…..