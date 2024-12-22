Дві передумови, за яких Путін міг би погодитися на ''заморозку'' війни

У міру наближення інавгурації Дональда Трампа розмови про можливе припинення російсько-української війни стають дедалі частішими, хоч і не супроводжуються жодною конкретною інформацією. При цьому все більше говорять про те, як обраний президент США зможе "натиснути" на свого українського колегу Володимира Зеленського, але практично ніколи – про ті важелі впливу, які Трамп має на Путіна. А тим часом саме Путін розпочав цю війну – і лише він і може її завершити. Адже неодноразово казали, що українська відмова від опору агресору означає загибель України, а російська відмова від агресії – збереження обох держав. Але це саме те, чого Володимир Путін хотів би уникнути, пише Віталій Портніков для " Радіо Свобода".

Далі текст мовою оригіналу.

Итак, каковы реальные предпосылки, при которых российский президент мог бы согласиться на "заморозку" войны или даже на подписание в будущем масштабного мирного договора? На мой взгляд, их всего две. Первая – это если состояние российской экономики и опасность социальных волнений в будущем заставляют российского президента хотя бы приостановить военные действия, чтобы восстановить ресурсы и набраться сил для новых завоеваний. И вторая – это если при подобной пессимистической оценке экономических и военных шансов Путин сочтет, что сможет добиться превращения Украины в государство-сателлит политическим путем и с меньшими затратами.

Оценить состояние российской экономики не так уж просто, специалисты то и дело расходятся в оценках потенциала, позволяющего откладывать окончание войны на неопределенный срок. При этом для нас важно не столько состояние экономики, сколько мнение Путина об этом состоянии, а это совсем не одно и то же. С "вегетизацией" Украины и ее "возвращением в родную гавань" тоже не все так хорошо. Путин уже пытался взять реванш за свое поражение после двух Майданов. Но избранному в 2010 году украинским президентом пророссийскому политику Виктору Януковичу пришлось покинуть страну после "Революции достоинства". А избранный президентом Украины в 2019 году Владимир Зеленский отказался капитулировать перед Кремлем и после долгих раздумий был объявлен в Москве лидером "партии войны", впрочем, как и его предшественник Петр Порошенко, с которым Путин после избрания Порошенко президентом Украины тоже вроде бы собирался "конструктивно" договариваться.

Но то, что Москва будет стараться действовать привычными для себя методами, но с использованием новых технологий, – уже неоспоримый факт. Появление в социальной сети TikTok лидера запрещенной партии ОПЗЖ и бывшего вице-премьера времен Януковича Юрия Бойко со знакомыми нарративами об ущемлении "русскоязычного населения" неназванными "радикалами" (после визита в СБУ Бойко уточнил, что имел в виду бывшего президента Петра Порошенко, а вовсе не действующего главу государства) вряд ли можно назвать случайностью. Примечательно, что Бойко завел аккаунт в популярной социальной сети практически на следующий день после того, как стало известно о триумфальном выступлении пророссийского кандидата Кэлина Джорджеску в первом туре президентских выборов в Румынии. При этом уровень проникновения социальных сетей и информационных менеджеров в Украине не сравним с румынским, большинство жителей страны предпочитает Telegram с его анонимными каналами новостей и практически полным отсутствием регулирования и верифицирования информации традиционным медиа. Уставшее от войны украинское общество может оказаться в этом случае легкой добычей – нет, не для откровенно пророссийских сил, а для тех, кто будет говорить о важности сохранения мира и "сосуществовании" с Россией в условиях отсутствия четких гарантий безопасности. Разве в возможности подобного развития событий мы не убедились на опыте Грузии?

Но для того, чтобы Путин действительно решил, что пришел час политического поглощения Украины, Запад как раз и должен оставить изнуренную войной страну без помощи и гарантий. Остается надеяться, что лидеры западных стран – и, разумеется, новый старый президент Соединенных Штатов – на это не пойдут. Но тогда открытым остается вопрос о том, согласится ли Владимир Путин остановить войну в случае, если эта остановка будет означать для него фактический отказ от поглощения соседнего государства и восстановления "имперского формата" России. И тут мы уже переходим от понятных нам путинских предпосылок отказа от войны к никому пока что не известным дополнительным рычагам давления, которые заставят российского президента согласиться на мир, гарантии безопасности и ускользающую от него Украину. Однако об этих дополнительных рычагах, то есть об их наличии или отсутствии, знает на сегодняшний день только один человек – и это, конечно же, не Владимир Путин.

Это Дональд Трамп.