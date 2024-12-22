Две предпосылки, при которых Путин мог бы согласиться на ''заморозку'' войны

По мере приближения инаугурации Дональда Трампа разговоры о возможном прекращении российско-украинской войны становятся все более частыми, хотя и не сопровождаются никакой конкретной информацией. При этом все больше говорят о том, как избранный президент США сможет "надавить" на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, но практически никогда – о тех рычагах влияния, которые у Трампа есть на Путина. А между тем именно Путин начал эту войну – и только он и может ее завершить. Ведь не раз говорили, что украинский отказ от сопротивления агрессору означает гибель Украины, а российский отказ от агрессии – сохранение обоих государств. Но это именно то, чего Владимир Путин хотел бы избежать, пишет Виталий Портников для "Радио Свобода".

Итак, каковы реальные предпосылки, при которых российский президент мог бы согласиться на "заморозку" войны или даже на подписание в будущем масштабного мирного договора? На мой взгляд, их всего две. Первая – это если состояние российской экономики и опасность социальных волнений в будущем заставляют российского президента хотя бы приостановить военные действия, чтобы восстановить ресурсы и набраться сил для новых завоеваний. И вторая – это если при подобной пессимистической оценке экономических и военных шансов Путин сочтет, что сможет добиться превращения Украины в государство-сателлит политическим путем и с меньшими затратами.

Оценить состояние российской экономики не так уж просто, специалисты то и дело расходятся в оценках потенциала, позволяющего откладывать окончание войны на неопределенный срок. При этом для нас важно не столько состояние экономики, сколько мнение Путина об этом состоянии, а это совсем не одно и то же. С "вегетизацией" Украины и ее "возвращением в родную гавань" тоже не все так хорошо. Путин уже пытался взять реванш за свое поражение после двух Майданов. Но избранному в 2010 году украинским президентом пророссийскому политику Виктору Януковичу пришлось покинуть страну после "Революции достоинства". А избранный президентом Украины в 2019 году Владимир Зеленский отказался капитулировать перед Кремлем и после долгих раздумий был объявлен в Москве лидером "партии войны", впрочем, как и его предшественник Петр Порошенко, с которым Путин после избрания Порошенко президентом Украины тоже вроде бы собирался "конструктивно" договариваться.

Но то, что Москва будет стараться действовать привычными для себя методами, но с использованием новых технологий, – уже неоспоримый факт. Появление в социальной сети TikTok лидера запрещенной партии ОПЗЖ и бывшего вице-премьера времен Януковича Юрия Бойко со знакомыми нарративами об ущемлении "русскоязычного населения" неназванными "радикалами" (после визита в СБУ Бойко уточнил, что имел в виду бывшего президента Петра Порошенко, а вовсе не действующего главу государства) вряд ли можно назвать случайностью. Примечательно, что Бойко завел аккаунт в популярной социальной сети практически на следующий день после того, как стало известно о триумфальном выступлении пророссийского кандидата Кэлина Джорджеску в первом туре президентских выборов в Румынии. При этом уровень проникновения социальных сетей и информационных менеджеров в Украине не сравним с румынским, большинство жителей страны предпочитает Telegram с его анонимными каналами новостей и практически полным отсутствием регулирования и верифицирования информации традиционным медиа. Уставшее от войны украинское общество может оказаться в этом случае легкой добычей – нет, не для откровенно пророссийских сил, а для тех, кто будет говорить о важности сохранения мира и "сосуществовании" с Россией в условиях отсутствия четких гарантий безопасности. Разве в возможности подобного развития событий мы не убедились на опыте Грузии?

Но для того, чтобы Путин действительно решил, что пришел час политического поглощения Украины, Запад как раз и должен оставить изнуренную войной страну без помощи и гарантий. Остается надеяться, что лидеры западных стран – и, разумеется, новый старый президент Соединенных Штатов – на это не пойдут. Но тогда открытым остается вопрос о том, согласится ли Владимир Путин остановить войну в случае, если эта остановка будет означать для него фактический отказ от поглощения соседнего государства и восстановления "имперского формата" России. И тут мы уже переходим от понятных нам путинских предпосылок отказа от войны к никому пока что не известным дополнительным рычагам давления, которые заставят российского президента согласиться на мир, гарантии безопасности и ускользающую от него Украину. Однако об этих дополнительных рычагах, то есть об их наличии или отсутствии, знает на сегодняшний день только один человек – и это, конечно же, не Владимир Путин.

Это Дональд Трамп.