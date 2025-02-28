Договір про надра України як елемент у переговорах США з РФ

Трамп мав рацію, коли дорікав Зеленському в тому, що той нічого не зробив для запобігання російському вторгненню в 2022 р. Він робить це не з любові до істини, а суто з практичних мотивів.

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Если взглянуть на Корейский полуостров, то малейшее военное шевеление по одну из сторон 38-ой параллели вызывает бурную риторику и военные приготовления по другую сторону. Польша перед Второй мировой войной, опасаясь немецкого вторжения, готова была ради своей безопасности заключить военный союз даже с враждебным СССР, а не только с Великобританией и Францией. В 1921 г. Чехословакия, Румыния и Югославия заключили военный союз – "Малую Антанту" в ответ на территориальные притязания Венгрии. Перед Первой мировой войной половина государств Европы тоже делала разные военные, дипломатические и ментальные приготовления.

Если углубиться в историю вплоть до греко-персидских войн, то можно привести ещё сотни подобных примеров. Но ничего такого не было сделано в 2022 г. По словам генерала Наева, в феврале 2022 г. было развёрнуто лишь 12 бригад – около 60 тыс. личного состава. Армия вторжения РФ насчитывала около 200 тыс. и имела классическое троекратное превосходство. Ракетная программа была свёрнута, но регулярно запускались репортажи о достижениях оборонной промышленности. Укрепления в зоне ООС пытались срыть, но мешали военные. Мосты в Крым были разминированы и там планировали рекреационную зону.

В дипломатическом и ментальном аспекте всё было аналогично. Никакой подготовки к отражению вторжения и мем "А то что, путин нападёт?". Призыв "сойтись по середине". Не Зеленский взывал к Байдену и Европе о том, что РФ готовит вторжение в Украину, а Байден взывал к Зеленскому, но в ответ слышал про шашлыки. Поэтому если претензии к Обаме за 2014 г. вполне обоснованны, то к Байдену они не уместны. Тем более не уместны к Трампу, который в медиапространстве вытесняет Порошенко с поста виноватого во всё.

После начала пиар-шумихи с договором о недрах с её выкриками, как Зеленский мощно отразил удар Трампа, складывается впечатление, что Украина воюет не с РФ, а с США.

Смысл этой пиар-акции прозрачен. Перед годовщиной вторжения медийщики Офиса хотели отвлечь внимание общества от неудобных вопросов о 2022 г., объявленных тогда "не на часі", и от ситуации на фронте, где в 2024 г. было сплошное отступление. Поэтому изобрели себе "западный фронт". Если суперменеджеры не могут победить "путина", то можно пробовать победить Трампа. Заодно и показать, что евреи не продали расею, и даже недра Украины не продали, и сражались с Трампом как львы.

Выглядит замечательно – в 2022 г. наказали вторую армию в мире, а сейчас наказываем первую на дипломатическом поле. Лучше бы нашли евреев, готовых купить расею, если не удаётся найти тех, кто её продал неизвестно кому. Но на примете лишь Нетаньяху, готовый продать жителей Газы расеи для заселения отнятых у Украины областей, и даже признать Палестину в Мариуполе. Как говорится, где палестинец, там и Палестина.

Глава Минфина Скотт Бессент ещё 13 февраля приезжал в Киев с понятной схемой – США вкладывают деньги в добычу ископаемых в Украине, прибыль от их продажи идёт в фонд восстановления Украины, которым управляют США, чтобы суперменеджеры из него не тянули. Эту схему Бессент раскрыл для СМИ 22 февраля. До 22 февраля её в Украине никто не видел, кроме тех, кто на Банковой.

Но масса экспертов и анонимных источников с Банковой сходу назвала её кабальной. При этом никто не смог пояснить, где тут профит США, которые только и делают, что вкладывают деньги и ничего не имеют. Разумеется, кроме полтонны редкоземельных металлов, которые им придётся сначала добыть, а затем купить, по сути, у самих себя. Подозреваю, на мировом рынке их можно купить дешевле, быстрее и без такого напряга.

Если бы в схеме не упоминалась инфраструктура и некие другие активы, то Трампа смело можно было бы назвать идиотом, а сделку кабальной для США. Вместо этого его назвали аферистом, сделку кабальной для Украины, и потребовали добавить к ней ещё оружие и гарантии от нового нападения РФ. Странно, что не потребовали вписать в неё первым пунктом снос Москвы за счёт налогоплательщиков США.

К 24 февраля битва с Трампом достигла накала и в Верховную Раду внесли проект постановления № 13039 о демократии и выборах в Украине. Его голосовали в присутствии делегаций Европы и Америки. Но вышел пшик – проекту не хватило голосов, несмотря на то что его поддержали все партии, кроме Евросолидарности. Поэтому 25 февраля провели повторное голосование идентичного проекта под № 13041. Ключевыми словами в обоих проектах было – Зеленский избран законно и его мандат сомнений не вызывает – это наш ответ Трампу на слова о диктаторе и 4%.

Тут уже не выдержали Евросоюз и Борис Джонсон. Еврокомиссар Стефан Сежурне, отвечающий за индустриальные дела, предложил 25 февраля подписать договор о добыче ископаемых с ЕС, если не хотите с США, а Джонсон призвал прекратить выпендриваться и подписать с США.

На следующий день 26 февраля война с Трампом резко прекратилась. "Европейская правда" опубликовала, наконец, этот договор, а Зеленский сообщил, что это коммюнике о намерениях и позже будут составлены конкретные договора. Это коммюнике не требует подписей президентов Украины и США, но Трамп пригласил Зеленского приехать в США 28 февраля и подписать. Тот согласился и подтвердил визит.

Предложенное коммюнике отличается от первичной схемы Бессента лишь тем, что распоряжаться Фондом восстановления будут не только власти США, но и Украины. В деталях это пропишут когда-нибудь потом. Суперменеджеры таки отвоевали у Трампа доступ к деньгам Фонда. В итоге может быть как в анекдоте, когда Одесский порт нанял двух евреев покрасить теплоход. Они покрасили его только с одной стороны, а на вопрос почему, ответили – читайте договор. Там ясно написано, администрация порта с одной стороны и два еврея с другой стороны, договорились покрасть теплоход. Мы свою сторону покрасили, какие претензии?

Эта война с Трампом имела для суперменеджеров три основные цели – перетянуть на себя внимание с вопроса "Чи вже на часі", получить доступ к деньгам Фонда и выбить для Зеленского приглашение в США. Все три цели достигнуты. Политтехнологи поработали славненько, используя советскую версию стокгольмского синдрома. Часть общества, всё ещё в его плену, и если в 1953 г. их предки плакали на похоронах Сталина, то потомки за Бубочку готовы порвать Трампа и США.

Но всё это не имеет особого значения по двум причинам. Первая, около 75% граждан Украины уверены, что подготовка к отражению вторжения 2022 г. была ненадлежащей. То есть, совпадают в её оценке с Трампом. Вторая, договор об ископаемых нужен Трампу не для того, чтобы их добывать и закабалить Украину.

США – это не СССР и Трамп не может приказать американским компаниям всё бросить и ехать с лопатами в Украину. Трамп может лишь стимулировать их к этому, обещая некие преференции. Редкоземельные металлы в Украине это как нефть в Гренландии, все знают, что есть, но никто не добывает. Поэтому Бессент внёс в схему инфраструктуру с портами и недра вообще для реализма, а Трамп резвился, жонглируя цифрами, сколько Украина якобы задолжала Байдену. Трамп троллил Демпартию и рисовал корпорациям иллюзию, если в Украине металлов нет, то долг точно есть, так что, вкладывайтесь в его добычу.

Но пока в Украине падают бомбы и с востока пусть медленно, но продвигаются войска РФ, то корпорации США будут вкладываться крайне осторожно, и не ради прибыли, а по совсем иным мотивам. Поэтому им, и не только им, безразлично, говорит Трамп о 350, 500 или 150 млрд. долларов украинского долга. Единственный бизнес-эффект от его слов – на биржах несколько выросла стоимость украинских ценных бумаг. Деловые люди поверили – это не пропащие деньги.

Но это побочный результат. Главная цель операции Трампа с договором об ископаемых – использовать его в переговорах с Москвой, чтобы принудить её прекратить войну и вывести оккупационные войска из большей части Украины.

Договор об ископаемых призван убедить кремлёвцев, США собираются в Украине добывать, а не воевать. Разумеется, если российская бомба не убьёт гражданина США с лопатой в Украине. Тогда естественно, Трампу ничего другого не останется как снести Москву за деньги налогоплательщиков.

Это чёткий сигнал Вашингтона кремлёвцам – забудьте об Украине, мы намерены в неё вложиться. Пусть и на 99 лет, а не на сто, как британцы. В общем, как у вас в РФ говорят, это наша корова и мы её доим. Если вы очень боитесь НАТО, то мы не примем Украину в Альянс. Если вы боитесь вступления Украины в Евросоюз, то договаривайтесь с ним, а не с нами. С нами вы может только о Чукотке и Тихом океане поговорить. От вас требуется лишь вывести войска и гарантировать, что больше никогда не нападёте на Украину. За это мы начнём снимать санкции по мере вывода войск.

Такой была переговорная позиция США на 26 февраля, озвученная Трампом. США для того, чтобы кремлёвцы не сильно дёргались, внесли в ООН коротенькую резолюцию без морализаторства с осуждением войны и требованием её немедленного прекращения. Это был аванс кремлёвцам на переговорах. Не меньший, чем заявление о готовности вернуться к штату дипсотрудников США и РФ в полном объёме.

Кремлёвцы воспряли духом, начали мечтать о совместном бурении на Ямале, но всё неправильно поняли и решили ещё понаглеть. Сначала гордо объявили о новой встрече 25 февраля в Эр-Рияде, но лаврову пришлось это опровергать, когда стало очевидно, она не состоялась. Вместо этого встреча прошла 27 февраля в Стамбуле в генконсульстве США. Анонсы утверждали, будет обсуждаться только восстановление дипсотрудников в полном штате, и ничего о войне и Украине.

В итоге в Стамбуле проговорили шесть часов, начав в 10 часов утра, и разумеется, всё о дипсотрудниках. Лавров сразу после встречи заявил, что Москва никогда не согласится на заморозку по линии фронта, и потребовал отдать РФ всю Донецкую, Запорожскую и ещё Херсонскую области. Когда кремлёвцы впадают в запредельную хуцпу, то это означает – у них всё пошло не по плану. Вслед за лавровым вылез шойгу в том же стиле, чем снял все подозрения, что лавров просто сорвался. Похоже, Рубио в Стамбуле показал московитами кое-что из жёсткой, а не мягкой позиции Трампа, и им это очень не понравилось.

В Стамбуле московитов явно отправили в холодильник к "путину", чтобы поостыли. Когда период охлаждения пройдёт, то переговоры могут возобновиться. Трамп торопится неспеша, но в кремле это не учли и совершили ошибку.