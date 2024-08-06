ukr
русский
Топ-теми:
ПодіїЕкономікаСуспільствоАстрологія ПодорожіНаука
Блог
Політика

Для команди Трампа пролунав тривожний дзвіночок

Віктор ШлінчакВіктор Шлінчак

Для команди Трампа пролунав тривожний дзвіночок
Для команди Трампа пролунав тривожний дзвіночок

Вчора багато друзів запитували, що то за ребус я виставив у FB.

 

Тепер можна пояснити загадку.

Для команди Трампа пролунав тривожний дзвіночок
Для команди Трампа пролунав тривожний дзвіночок

Серед двох кандидатів у віце-президенти Камала Харріс обрала губернатора Мінесоти Тіма Волца. Він у минулому - тренер команди з американського футболу. Хоча я думав, що демократи оберуть губернатора Пенсільванії Джоша Шапіро (у студентські роки - гравця баскетбольної команди).

 

Рішення Харріс на користь Волца могло бути продиктоване кількома моментами. Перший - це посилення антиізраїльських настроїв серед демократів на фоні бомбардувань окремих палестинських поселень, а також перед можливим загостренням конфлікту на Ближньому Сході.

 

Другий - вже більш внутрішньопартійний розклад. Шапіро міг стати достатньо потужною фігурою в Білому Домі і претендувати на збільшення власних повноважень і функціоналу. Що могло не надто сподобатися Харріс.

 

Але що б там не було, зараз трійка демократів (Байден-Харріс-Волц) намагатиметься збити темп і енергію Трампа. Напівпорожні трибуни на кількох останніх виступах Дональда - це тривожний дзвіночок для його команди. Проблема в тому, що він виклав на стіл уже майже всі карти (по Україні він уже почав навіть повторюватись). Тоді як в кишенях "трійки" ще можуть бути цікаві ходи.

 

Цікаво. Дуже цікаво…

Джерело:facebook.com

США