Для чого Кремль просуває ''хороших росіян''

Із заяви Сєрґєя Лаврова: "...Ніхто на Заході не бажає помічати нац-ого, русофобського ефекту, який цей режим створює. Коли наші товариші в різних країнах від щирого серця пропонують переговорні процеси, іноді звучить: давайте просто зупинимося бойові дії і почнемо розмовляти. А хіба вимоги дотримуватися прав будь-якої нацменшини, тим більше такої великої, як росіяни в Україні, є штучною попередньою умовою? Я так не вважаю".

Щодо "дотримання прав росіян в Україні". Яких росіян? На окупованих теренах, де їх прийшли "захищати"? Але якщо про повернення територій не йдеться – то, відповідно, для України це апріорі безсенсова умова. А навіщо це умова Україні, якщо землі повертати ніхто не збирається?

Зате з цієї заяви можна зробити деякі висновки щодо того, для чого нам всі ці роки (це від початку війни, 11 років) пхають "хороших русскіх" в якості експертів, посередників, ініціаторів переговорів, розробників пунктів мирних планів...

Нам сформували буквально непорушний пул "хороших русскіх" – яких нічим не взяти. Вони тефлонові і намертво вклеєні в наш інфопростір. Нам пхали Арестовича і решту в різних ролях – як "експертів", "інфлюенсерів"/агентів впливу, тепер/знов як "політиків".

Зате тепер можна оцінити ціль цього всього. На переговорах, судячи з заяви Лаврова (і не тільки його) для цих "представників російської культури в Україні" вимагатимуть обов'язкові квоти у всіх органах влади – можливо, десь і блокуючі квоти. Вимагатимуть для них права ветувати будь-які правові акти, "недостатньо толерантні до російської меншини".

І саме от в такий спосіб, через "хороших русскіх", яких ми самі не випхали зі свого інфопростору, Кремль знов влізе до України з власним ідеологічним порядком денним. Причому Кремль спробує протягнути це через міжнародні гарантії: так, щоб ми взагалі за жодних умов не могли і не мали права відкараскатись від цих персонажів, викинути їх хоча би з політики і інфопростору, якщо не з країни.

План насправді доволі простий і навіть дешевий (скільки там тих витрат через пару посередників на "хороших русскіх"?!). І цілком може бути успішно реалізований. Якщо, звісно, ми раптом не опритомніємо і не почнемо вживати відповідних заходів. Бо потім буде пізно – ми мінімум до наступної атаки Росії лишимось з Латиніною і рештою сміття.