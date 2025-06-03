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Дипломатичні ініціативи Трампа лише допомагають Путіну продовжувати війну

Віталій ПортніковВіталій Портніков

Дипломатичні ініціативи Трампа лише допомагають Путіну продовжувати війну
Дипломатичні ініціативи Трампа лише допомагають Путіну продовжувати війну

Сенатор Ліндсі Грем назвав черговий допис колишнього російського президента Дмитра Медведєва, в якому той пояснює, що перемовини потрібні виключно для того, щоб продовжувати війну — рідкісним проявом відвертості з боку російського керівництва. І цей коментар американського політика вже підхопила ціла низка медіа.

Але я впевнений: справжні відкриття можна зробити лише тоді, коли ти готовий їх зробити. Протягом усіх цих трьох років Кремль і не приховував, що використовує переговорний процес виключно як інструмент для тиску та капітуляції України. Саме тому президент Байден та інші західні лідери припинили контакти з Путіним — адже побачили повну відсутність будь-якого бажання російського президента домовлятися бодай про щось.

І саме тому рішення президента Трампа перервати дипломатичну ізоляцію російського лідера було або грубою дипломатичною помилкою, або свідомим бажанням підіграти президентові Росії. І навіть після того, як цю ізоляцію було порушено, Путін не проявив жодної готовності до реальних переговорів — усі його умови залишалися ультимативними. Під час їхньої останньої телефонної розмови Трамп навіть просив Путіна висунути хоча б такі пропозиції, які не були б відкинуті одразу. Але Путін, передбачувано, проігнорував це прохання.

Бо якщо ти даєш можливість топтати себе ногами — тебе й топтатимуть.

Реальність полягає в тому, що дипломатичні ініціативи Трампа нині лише допомагають Путіну продовжувати війну. І це для російського президента — задача мінімум. А задача максимум — перетворити Трампа на співучасника власних злочинів.

Сподіваюся, що американський президент вчасно усвідомить ту катастрофу, до якої він наближається — і до якої потроху наближає власну країну.

Джерело:facebook.com

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