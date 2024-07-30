Чи дійсно купівля авто під час війни не є критичною потребою?

"Купівля авто під час війни не є критичною потребою, — міністр фінансів про транспортний податок у розмірі 15% від вартості".

Громадський транспорт в Києві —

1. Його мало, він не покриває всі потреби (станції метрополітену, трамвай тощо)

2. Під час повітряних тривог він не працює (виключно маршрутки та станції метрополітену на правому березі + міська електричка)

Тому містяни за можливості користуються автомобілями.

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Внутрішній туризм у нас завжди залежав від автомобільного транспорту. Хіба великі туристичні локації комфортні в сенсі логістики (Інтерсіті+ у Львів та Одесу). Не кожен хоче їхати 16 годин в купе в Яремчу, чи на автобусі в Канів. Чи Ужгород, чи Чернівці.

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Авіасполучення немає, з/д сполучення з сусідніми країнами перенавантажене.

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Автомобілі зіграли вирішальну роль (як і залічний транспорт) у швидкій релокації людей з окупований територій в 2022 році.

Звичайно, що:

Автомобілі на фронт, автомобілі для логістики.