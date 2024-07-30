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Действительно ли покупка авто во время войны не является критической потребностью?

Сергей ДидковскийСергей Дидковский

Действительно ли покупка авто во время войны не является критической потребностью?
Действительно ли покупка авто во время войны не является критической потребностью?

"Покупка авто во время войны не является критической потребностью, — министр финансов о транспортном налоге в размере 15% стоимости".

Общественный транспорт в Киеве.

1. Его мало, он не покрывает все нужды (станции метрополитена, трамвай и т.п.)

2. Во время воздушных тревог он не работает (исключая маршрутки и станции метрополитена на правом берегу + городская электричка)

Поэтому горожане по возможности пользуются автомобилями.

Далее:

Внутренний туризм всегда зависел от автомобильного транспорта. Разве что большие туристические локации комфортны в смысле логистики (Интерсити+ во Львов и Одессу). Не каждый хочет ехать 16 часов в купе в Яремче или на автобусе в Канев. Или Ужгород или Черновцы.

Далее:

Авиасообщения нет, ж/д сообщение с соседними странами перегружено.

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Автомобили сыграли решающую роль (как и заличный транспорт) в быстрой релокации людей с оккупированных территорий в 2022 году.

Конечно, что:

Автомобили на фронт, автомобили для логистики.

Источник:facebook.com

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