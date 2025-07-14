Croatia Airlines запускає прямі рейси між Міланом і Загребом

Мандрівники, які вирушають із північної Італії до Хорватії, тепер мають новий маршрут для розгляду. Прямі рейси між Міланом Мальпенса та Загребом заплановані тричі на тиждень і діятимуть до кінця жовтня. Це сезонне сполучення створює новий міст між двома містами, скорочуючи час у дорозі та пропонуючи простий спосіб дістатися до хорватської столиці в пік туристичних місяців.

Пасажири, які вилітають із Мальпенси, зараз можуть забронювати квитки за зниженою ціною протягом обмеженого часу. Згідно з умовами:

Бронювання необхідно зробити до 25 жовтня.

Подорож має відбутися між 1 липня та 25 жовтня.

Авіакомпанія пропонує знижку за промокодом MALPENSA15, який можна застосувати під час бронювання.

Хоча пропозиція тимчасова, вона доповнює запуск прямого рейсу, роблячи подорож між Італією та південно-східною Європою практичнішою для тих, хто хоче уникнути тривалих пересадок чи непрямих маршрутів.

Парк Зринєвац часто стає першим тихим місцем для тих, хто прибуває до Загреба. Він розташований прямо в центрі міста та пропонує спокійний простір із деревами, лавками та фонтанами. За кілька хвилин пішки можна дістатися до площі Бана Йосипа Єлачича — головної точки зустрічі міста, де проходять місцеві жителі, відбуваються події, і звідки зазвичай починаються прогулянки містом.

Вежа Лотрщак тихо захована у верхній частині Загреба. Щодня опівдні гарматний постріл відзначає час, продовжуючи ритуал, що бере початок у XIX столітті. Неподалік, Музей розірваних стосунків пропонує невелику, але зворушливу колекцію предметів, які розповідають особисті історії з усього світу.

Вежа Лотрщак відзначає полудень традиційним пострілом. Джерело: unsplash

Завдяки новому прямому маршруту коротка поїздка до Загреба на вихідні чи спонтанний відпочинок відчувається більше як швидке рішення, ніж складний план. Цей маршрут також робить Загреб доступнішим для мандрівників, які могли б його проігнорувати на користь більш відомих напрямків. Для багатьох цей рейс усуває потребу в пересадках і допомагає перенести увагу з узбережжя Хорватії на її внутрішню столицю.