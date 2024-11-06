Пару побіжних нотаток для розуміння, що очікувати від другого президентства Трампа.

По-перше, потрібно врахувати, що це його другий і останній строк. А значить він не обтяжений електоральною залежністю і буде відчувати себе лідером, у якого не зв'язані руки. Плюс у нього повний контроль над Сенатом і Палатою представників. Повний пакет для швидкої і блискавичної політики.

По-друге, прецедентом є постанова Верховного Суду, яке надає президентам широкий імунітет від кримінальної відповідальності після того, як він покидає свій пост. А це викличе бурхливий ентузіазм у Трампа, який схильний до "простих рішень" та ексцентричних кроків.

По-третє, цього разу Трамп оточить себе лише вірними, лояльними та абсолютно слухняними чиновниками і канцеляристами, не здатними сперечатись із ним. Він добре буде пам'ятати "зраду" Пенса, Міллі, Комі тощо. Велик уроль будуть відігравати члени його родини.