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Що очікувати від другого президентства Трампа

Олег ПостернакОлег Постернак

Що очікувати від другого президентства Трампа
Що очікувати від другого президентства Трампа

Пару побіжних нотаток для розуміння, що очікувати від другого президентства Трампа.

По-перше, потрібно врахувати, що це його другий і останній строк. А значить він не обтяжений електоральною залежністю і буде відчувати себе лідером, у якого не зв'язані руки. Плюс у нього повний контроль над Сенатом і Палатою представників. Повний пакет для швидкої і блискавичної політики.

По-друге, прецедентом є постанова Верховного Суду, яке надає президентам широкий імунітет від кримінальної відповідальності після того, як він покидає свій пост. А це викличе бурхливий ентузіазм у Трампа, який схильний до "простих рішень" та ексцентричних кроків.

По-третє, цього разу Трамп оточить себе лише вірними, лояльними та абсолютно слухняними чиновниками і канцеляристами, не здатними сперечатись із ним. Він добре буде пам'ятати "зраду" Пенса, Міллі, Комі тощо. Велик уроль будуть відігравати члени його родини.

Джерело:facebook.com

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