Что ждать от второго президентства Трампа

Пара беглых заметок для понимания, что ожидать от второго президентства Трампа.

Во-первых, нужно учесть, что это его второй и последний срок. А значит, он не обременен электоральной зависимостью и будет чувствовать себя лидером, у которого не связаны руки. Плюс у него полный контроль над Сенатом и Палатой представителей. Полный пакет для быстрой и молниеносной политики.

Во-вторых, прецедентом является постановление Верховного Суда, которое предоставляет президентам широкий иммунитет от уголовной ответственности после того, как он покидает свой пост. А это вызовет бурный энтузиазм у Трампа, который подвержен "простым решениям" и эксцентричным шагам.

В-третьих, на этот раз Трамп окружит себя только верными, лояльными и абсолютно послушными чиновниками и канцеляристами, не способными спорить с ним. Он хорошо будет помнить "измену" Пенса, Милли, Коми и т.д. Большой уроль будут играть члены его семьи.