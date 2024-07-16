Що є основою багатства Сполучених Штатів Америки?

На це запитання є два варіанти відповіді.

1. Основою багатства Америки є її незмірні природні ресурси та головне -- наполеглива праця пересічного американця, стимульованого трудовою етикою та американською мрією.

2. Основою багатства Америки є глобалізація: вільна світова торгівля, захищена американськими флотами, долар в якості світової валюти, здатність приваблювати найкращий людський капітал своєю відкритістю й інклюзивністю.

Ви скажете, що правда поєднує обидва варіанти. Але тільки не для американського виборця. Тому що два варіанти передбачають зовсім різні шляхи американської політики. Треба обрати щось одне, бо вони несумісні. Пріоритет робочим місцям вдома чи інвестиціям назовні. Пріоритет традиційним індустріям чи новим. Пріоритет витрачати кошти всередині країни чи на підтримку своєї ролі у світі. Пріоритет американській мрії чи американському гегемонізму. Дозволити аборти чи заборонити. І так далі.

Кандидат у віце-президенти не є втіленням пекла. Він просто системно й послідовно підтримує перший варіант.

Якщо Америка втратить через це свою світову роль та купу грошей, це буде вибір американського виборця.

Врешті, Америка далеко від всіх оцих ваших проблем. На іншому континенті, в іншій півкулі. Так думає виборець.

Поки проблеми не прилетіли, як у день, коли впали башти-близнюки.

Але нам треба думати про себе. Що нам робити.