Что является основой богатства Соединенных Штатов Америки?

На этот вопрос есть два варианта ответа.

1. Основой богатства Америки являются ее неизмеримые природные ресурсы и главное – упорный труд рядового американца, стимулированного трудовой этикой и американской мечтой.

2. Основой богатства Америки есть глобализация: свободная мировая торговля, защищенная американскими флотами, доллар в качестве мировой валюты, способность привлекать лучший человеческий капитал своей открытостью и инклюзивностью.

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Ви скажете, що правда поєднує обидва варіанти. Але тільки не для американського виборця. Тому що два варіанти передбачають зовсім різні шляхи американської політики. Треба обрати щось одне, бо вони несумісні. Пріоритет робочим місцям вдома чи інвестиціям назовні. Пріоритет традиційним індустріям чи новим. Пріоритет витрачати кошти всередині країни чи на підтримку своєї ролі у світі. Пріоритет американській мрії чи американському гегемонізму. Дозволити аборти чи заборонити. І так далі.

Кандидат у віце-президенти не є втіленням пекла. Він просто системно й послідовно підтримує перший варіант.

Якщо Америка втратить через це свою світову роль та купу грошей, це буде вибір американського виборця.

Врешті, Америка далеко від всіх оцих ваших проблем. На іншому континенті, в іншій півкулі. Так думає виборець.

Поки проблеми не прилетіли, як у день, коли впали башти-близнюки.

Але нам треба думати про себе. Що нам робити.