Що взяти на курорт ''все включено'': Список найкорисніших і необхідних речей у дорогу

Подорож до курорту "все включено" — завжди чудова ідея, а головна умова успішної поїздки — правильна організація з вибором практичних речей і аксесуарів. Про вміст дорожньої валізи варто подумати заздалегідь, щоб уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому. Звичайно, необхідні речі можна купити на курорті, але зазвичай це коштує значно дорожче.

Ми склали список необхідних речей для поїздки на курорт "все включено", щоб корисні предмети завжди були під рукою і ніщо не затьмарило ваш відпочинок. У нашому списку ви знайдете все потрібне для безтурботного релаксу в теплих країнах — від легких сарафанів до захисту від ультрафіолету.

Паспорт та інші важливі документи

Обов’язково візьміть із собою паспорт і зверніть особливу увагу на термін його дії — він має закінчуватися не раніше ніж через 6 місяців від дати подорожі. Не забудьте про туристичні документи. Практичною річчю в дорозі є тримач для паспорта. Після прибуття до готелю документи та цінності можна покласти в сейф.

Дрес-код

Дамо розумну пораду: перед подорожжю ознайомтеся з дрес-кодом курорту. Без зайвих деталей мандрівники можуть вважати, що можна носити будь-який одяг, але це не так. Багато закладів висувають певні вимоги до одягу гостей. Наприклад, для чоловіків це можуть бути сорочки з коміром або довгі штани для відвідування ресторанів, а для жінок — елегантні блузки, спідниці та взуття із закритим носком.

Бавовняна або лляна сукня для пляжних прогулянок

Важливим елементом гардеробу на курорті є сукня з натуральних матеріалів, яка захищає шкіру від шкідливого впливу сонця та допомагає створити легкий і стильний образ в екзотичних локаціях. Практичний варіант одягу для прогулянок набережною — вільна сукня-максі з V-подібним вирізом і тонкими бретелями. За бажанням її можна зав’язати з одного боку, злегка оголюючи плече.

Купальники

Відпустку на курорті "все включено" важко уявити без купальника. Це незамінний аксесуар для плавання та засмагання на оксамитових пляжах. Радимо взяти кілька купальників, у яких можна пірнати в блакитні води басейнів, займатися гідротерапією чи відпочивати в барах із освіжаючим коктейлем у руці. Поки один купальник сохне, у вас завжди будуть запасні.

Візьміть із собою кілька купальників. Джерело: Pixels

Шльопанці та сандалі: практичне взуття на всі випадки

Думаєте, що взяти на курорт "все включено"? Зручні сандалі та шльопанці чудово підходять для прогулянок сонячними локаціями, тож обов’язково візьміть їх із собою. Для гідротерапії в спа-центрі варто обрати сандалі з хорошими водовідштовхувальними властивостями. Вони прості в догляді та завжди стануть у пригоді під час подорожей.

Обирайте сандалі з м’яких матеріалів із амортизацією стопи та фіксацією її склепіння — вони будуть зручними в різних умовах. Можна підібрати моделі з кількома наборами ремінців, які поєднуються з різними вбраннями.

Під час подорожі на курорт "все включено" врахуйте, що в деяких зонах курорту заборонено ходити в шльопанцях. У таких випадках виручать милі сандалі з ремінцями на щиколотці. Можна обрати шкіряну пару з корковими устілками та гумовою підошвою, що забезпечують стабільність і універсальність.

Головні убори

Для поїздки в спекотні країни обов’язково візьміть практичні речі для курорту "все включено", включно з капелюхами, які захистять від сонця. Симпатичні капелюхи можна використовувати для створення стильних або романтичних образів. Вони стануть ефектною прикрасою вашого вбрання.

У подорож можна взяти як маленьку панаму, так і великий капелюх із широкими полями. Багато жінок віддають перевагу солом’яним капелюхам, які вдало доповнюють денні та вечірні образи, а також надійно захищають обличчя, шию та плечі від сонячних променів.

Для чоловіків ідеально підійде акуратна кепка або панама, яка забезпечує чудовий захист від найяскравішого сонця. Обираючи аксесуари, надавайте перевагу моделям, які не сильно мнуться, щоб їх легко було скласти у валізу. Багато з них мають практичні шнурки, завдяки яким капелюхи можна опускати на шию.

Сандалі на квадратному підборі

Сандалі на квадратному підборі з регульованими ремінцями на щиколотці ідеально підходять для енергійних вечірок і розслаблених нічних клубів із запальними мелодіями. Зверніть увагу на моделі з ортопедичними устілками з підтримкою склепіння стопи та чудовими амортизаційними властивостями. Це сприяє практичному щоденному використанню взуття з мінімальним дискомфортом і болем.

Кросівки з водостійких матеріалів

Не забудьте включити кросівки з м’яких тканин, стійких до впливу вологи. Віддавайте перевагу повітряному гумовому взуттю з перфорацією. Маленькі отвори дозволяють надлишковій волозі швидко стікати з поверхні. Амортизовані устілки полегшують ходьбу, а закритий носок робить моделі універсальними для подорожей по сухій і вологій місцевості.

Кросівки завжди актуальні під час подорожей. Джерело: Pixels

Взуття із закритим носком

Для романтичних вечерь у ресторані підготуйте взуття із закритим носком. Таке взуття допоможе в похмуру погоду, коли сандалі та шльопанці не підходять. Якщо обрати моделі зі складними п’ятами, взуття легко надягати навіть стоячи.

Вечірні вбрання

Завжди пам’ятайте, що відпустка на курорті — це не лише нескінченне плавання та засмагання на пляжах, а й відвідування ресторанів і розважальних заходів. Не забудьте взяти красиві вечірні сукні, щоб виглядати приголомшливо під час романтичних вечерь.

Деякі курорти включають у свої пакети вечері на пляжі, для яких варто "зберегти" сукні з натуральних матеріалів. Окрім них, візьміть взуття із закритим носком, яке часто вимагається дрес-кодом готелів. Навіть однієї пари взуття буде достатньо для таких подій.

Елегантні сукні на кожен день

У вашому гардеробі обов’язково мають бути сукні для походів у кафе та магазини. Візьміть кілька суконь різної довжини, які можна чергувати залежно від погоди та настрою.

Коротка сукня для розважальних шоу та вечірок

Окрім строгих вбрань для ресторанів, знайдіть місце у дорожній сумці для двох-трьох коктейльних суконь. Їх можна вдягнути на веселу вечірку чи дискотеку з модною музикою діджея. Ви можете обрати елегантні сукні з ефектними вирізами спереду чи ззаду, вільного крою чи зі строгим силуетом.

Туніка для пляжу

Екзотичні курорти балують гостей щедрими порціями сонячного тепла, і як чудовий варіант для походів на пляж підійде легка туніка з невагомих матеріалів. Таке вбрання можна носити весь день, і воно відчувається дуже природно.

Сорочка з коміром

Сорочка з коміром — універсальний і практичний елемент одягу. Джерело: Pixels

На курорті "все включено" чоловікам і жінкам точно знадобиться сорочка з коміром. Обирайте практичні моделі з дихаючих матеріалів, які вільно вбирають вологу: ви почуватиметеся комфортно навіть за високих температур. Можна купити універсальні моделі, які підходять усім, і тоді у вас буде більше можливостей створювати стильні та практичні образи під час спільної подорожі.

Шорти

Включіть у список речей для курорту "все включено" бавовняні або лляні шорти. Такий елемент гардеробу вигідно підкреслить вашу фігуру та стане практичним рішенням для прогулянок пляжем і міськими вулицями. Шорти можна носити з шльопанцями, сандалями, лоферами чи кросівками.

Шорти з водовідштовхувальної тканини ріпстоп ідеально підходять для активних розваг на воді та суші, тож їх можна сміливо вдягати на пляж і не знімати під час плавання. Щодо відтінків, довіртеся особистому смаку, обираючи як яскраві, так і стримані тони.

Повітряна сорочка

Обираючи одяг для відпустки, візьміть легку сорочку вільного крою з короткими або довгими рукавами. Вона гармоніює зі спідницями різної довжини чи купальниками. З лляною сорочкою можна створювати стильні образи, а дихаючий матеріал забезпечує комфорт і легкість.

Топи з UPF 30+

Перед поїздкою на курорт "все включено" обов’язково купіть топи з м’якої тканини з надійним захистом від ультрафіолету UPF 30+. Ви можете обрати чудовий одяг із вологовідвідної тканини Strato Tech, і тоді вам не страшні краплі дощу чи вода на пляжі.

Аптечка з засобами першої допомоги

У подорожі не обійтися без ліків, необхідних для надання першої допомоги при застуді, отруєнні чи опіках. Неприємні ситуації можуть статися будь-коли — від порізів до серйозних розладів шлунково-кишкового тракту.

Ваша аптечка завжди має включати:

дезінфікуючі засоби;

ліки від алергії;

вату, бинти, марлю;

жарознижувальні та знеболювальні таблетки;

засоби для нормалізації роботи травної системи;

мазі для швидкого загоєння опіків і порізів.

Не забудьте взяти аптечку з основними ліками. Джерело: Pixels

Перед поїздкою в конкретну країну обов’язково дізнайтесь, які комахи мешкають у регіоні, і підготуйтесь заздалегідь. Для цього візьміть відповідні репеленти, і боротися з цією проблемою буде легше.

Водонепроникний гаманець

Ще один практичний аксесуар для курорту "все включено" — водонепроникний гаманець, у який можна покласти гроші, ключі та документи. Його можна сміливо брати до басейну чи моря, не турбуючись, що банкноти намокнуть. Аксесуар можна скласти в кишеню або повісити на шию, адже він часто має практичні ремінці.

Пляжна сумка

На курорті "все включено" вам точно знадобиться пляжна сумка для походів на пляж, до басейну чи спа. У неї легко помістяться капелюх, журнал, сонцезахисний крем, окуляри, пляшка води та перекус. Обирайте моделі з водовідштовхувальних матеріалів (наприклад, ріпстоп), щоб уникнути намокання. У бічну кишеню з блискавкою можна покласти навушники, ключі від номера та інші важливі дрібниці. За потреби такі сумки легко складаються і не займають багато місця.

Поясна сумка

Дуже актуальна річ для курорту "все включено" — зручна поясна сумка, яка часто замінює гаманець або невелику сумочку. Обирайте компактні моделі з непомітним дизайном, і така річ точно стане в пригоді під час відпочинку.

У внутрішні відділення легко помістяться банківські картки, паспорт, телефон і практичні речі для щоденного використання. Поясні сумки оснащені наскрізною частиною ременя, який можна швидко надіти на ручку валізи. Це дуже зручний аксесуар для подорожей.

Водонепроникний чохол для телефону

Чудова річ для курортів "все включено" — чохол для телефону з водонепроникних матеріалів. Завдяки термопластичним матеріалам, з яких виготовлений виріб, туристи можуть легко використовувати телефон у робочому режимі. Чохол не заважає телефонувати, надсилати повідомлення чи навіть знімати фото під водою.

Футляр для прикрас

Пакуючи валізу, не забудьте взяти футляр для прикрас. Це допоможе легко розмістити коштовності в одному місці, а після прибуття до готелю його можна залишити в сейфі номера. Футляри для прикрас бувають різних типів. Один із практичних варіантів — аксесуар із застібкою-блискавкою та зручними відділеннями для ланцюжків, браслетів, кілець і намист.

Набір для підводного плавання

Якщо ви віддаєте перевагу екстремальному відпочинку зі снорклінгом у глибинах океану, подумайте про обладнання для підводного плавання заздалегідь. Можна купити персональний набір для дайвінгу, щоб не шукати потрібну річ на курорті та не переплачувати. Звичайно, деякі готелі пропонують власне спорядження для снорклінгу, але особистий набір ніколи не буде зайвим.

Купуйте набір для снорклінгу з регульованими ремінцями, лінзами з високоміцного скла та еластичною трубкою. Зверніть увагу на герметичні моделі з індивідуальною посадкою та без запотівання скла.

Портативний сейф

У дорозі завжди актуальна тема надійного зберігання особистих речей і цінностей. Для цього ідеально підійде компактний сейф, який кріпиться до стабільних об’єктів. Його можна прикріпити до гольф-кара чи полиці в шафі. Завдяки невеликим розмірам цей аксесуар для курорту "все включено" легко поміщається у валізу чи рюкзак і не займає багато місця.

Обирайте моделі від перевірених виробників із запатентованим дизайном замка, щоб не турбуватися про його поломку.

Портативна колонка

Ідеальне доповнення до курортного відпочинку — музика. Покладіть у дорожню сумку невелику колонку, і ваші улюблені мелодії супроводжуватимуть вас протягом усієї подорожі. Ви можете відтворювати пісні з плейлиста на смартфоні.

Обираючи колонку, зверніть увагу на її пилозахищені та водонепроникні властивості. Колонка має акумулятор із 16-годинною роботою та легко заряджається за допомогою зарядного пристрою за потреби.

Електронна книга

У добу високих технологій не варто турбуватися про паперові книги для дозвілля. Для цього достатньо взяти електронну книгу з зручним екраном із захистом від відблисків. Завдяки цьому ви зможете комфортно читати навіть у найсонячніший день, а практичні водовідштовхувальні моделі унеможливлюють потрапляння рідини всередину пристрою. Такі гаджети можна сміливо брати до моря чи басейну, адже вони "не бояться" вологи.

Зарядний пристрій для телефону

Серед перших речей, які потрібно взяти на курорт "все включено", — зарядний пристрій для телефону. Звичайно, його можна купити в аеропорту чи магазинах міста, але, найімовірніше, він буде надто дорогим.

Портативне джерело живлення

Наші смартфони мають одну спільну властивість: вони можуть розрядитися в найневдаліший момент. Щоб уникнути неприємностей, пропонуємо купити портативне джерело живлення з низькою вагою та чудовими зарядними властивостями. Це незамінний аксесуар на курорті "все включено".

За допомогою такого пристрою можна зарядити гаджет майже на 100% лише за пів години. Ба більше, можна заряджати два пристрої одночасно, що підвищує його практичність.

Водонепроникні карти

У сонячних курортах ритм життя мандрівників сповільнюється, і багато хто обирає гру в карти для приємного дозвілля. Візьміть водонепроникні карти, які можна брати до моря. Вони зазвичай довговічні, а будь-які забруднення легко видаляються вологою ганчіркою.

Пляшка для води з вбудованим фільтром

Чудові пейзажі теплих країн і високий рівень сервісу готелів радують і вражають туристів. Єдине, що не завжди можна бути впевненим у якості питної води. Пляшка з компактним фільтром вирішить цю проблему. Такий аксесуар забезпечує надійний захист від патогенних мікроорганізмів, а також усуває каламутність і забруднення.

Рекомендуємо обирати компактні моделі, які легко поміщаються в дорожню сумку чи валізу.

Надувний матрац або гамак

Багато мандрівників беруть із собою в дорогу компактні надувні матраци чи гамаки, які демонструють високі показники практичності. Вони замінюють кілька корисних речей для відпочинку на курорті "все включено" — від плота та крісла до гамака та зручного аксесуара для спортивних занять.

Затискач для рушника

Ще одна корисна річ для курорту "все включено", про яку можна не одразу подумати, — затискач для рушника. Його легко прикріпити до стільця, і цей предмет можна використовувати, щоб зайняти місце на пляжі. Завдяки міцному кріпленню аксесуари можна безпечно використовувати навіть у вітряну погоду. Затискачі зручно застосовувати як прищіпки для сушіння купальників і прання одягу на мотузці.

Пляшка для води з нержавіючої сталі

Дуже корисна річ для курортів "все включено" — багаторазова пляшка з нержавіючої сталі з подвійною ізоляцією стінок. Вона зручна для збереження напоїв холодними протягом 24 годин. Обирайте виріб із практичною кришкою з карабіном, і він служитиме вам довго.

Водонепроникні камери для підводної зйомки

Камери з водовідштовхувальними властивостями завжди доречні на курорті. Вони легко знімають фото та відео на глибині до 30 футів. Їх також часто використовують для зйомки над водою чи на суші, наприклад, під час зіплайнів або верхової їзди.

Зверніть увагу на моделі з автоматичним завантаженням у хмару, щоб швидко знайти потрібне фото.

Набір для піклболу

Відпустку на курорті важко уявити без насиченого дозвілля. Багато курортів мають зручні тенісні корти та зони для піклболу. Для активних ігор варто заздалегідь купити брендовий набір, який складається з практичного чохла для перенесення, чотирьох м’ячів і ракеток, ідеальних для активних сімейних розваг.

Термокружка на 26 унцій із соломинкою

На пляжах курорту спокусливі коктейлі — обов’язковий атрибут, щоб освіжитися в найспекотніший день. Щоб не переплачувати за пластикові стакани щоразу, візьміть із собою в подорож герметичну термокружку великої місткості з соломинкою. Цей аксесуар із вакуумною ізоляцією довго зберігає улюблені напої охолодженими.

Мило для прання

У подорожах часто виникають ситуації, коли потрібно швидко випрати купальник, рушник чи одяг. Для цього стане в пригоді мило в компактному пакованні. Зазвичай воно має висувний чохол, а його товщина становить лише 1–2 мм, тож у дорозі така річ завжди актуальна.

Сумка через плече з захистом від крадіжки

Серед практичних речей для курорту "все включено" почесне місце займає класична сумка через плече. У неї можна покласти готівку для чайових і банківську картку для покупок.

Обирайте сумку з міцних водостійких матеріалів і технологією блокування RFID. Вони чудово підходять для зберігання цінних речей у дорозі.

Сухий мішок

Актуальне рішення з практичним покриттям TPU, яке зберігає ваші речі сухими навіть у негоду, — сухий мішок. У нього можна покласти смартфони та особисті речі. За бажанням оберіть модель із прозорим вікном спереду, яке дозволяє завжди тримати речі в полі зору.

Рюкзак із захистом від крадіжки

Щоб ваші речі залишалися в безпеці, зручною річчю для курорту "все включено" є рюкзак із захистом від крадіжки. Він слугує практичним аксесуаром для екскурсій і одноденних поїздок.

Виріб із хорошими водонепроникними властивостями та стійкістю до порізів служитиме вам багато років. Купуйте рюкзак із блискавками та технологією блокування RFID, і вам не доведеться турбуватися про безпеку кредитних карток і паспорта.

Косметичка

Звичайно, потрібно взяти щоденні косметичні засоби: засіб для вмивання, СС-крем, консилер для маскування почервонінь і вирівнювання тону шкіри, зволожуючий крем для обличчя та засіб для зняття макіяжу.

Ідеальним рішенням для курортного відпочинку є парфуми з легким ароматом. Насичені запахи недоречні в спеку і можуть приваблювати шкідливих комах.

Косметичка — важливий атрибут будь-якої подорожі. Джерело: Pixels

Багато готелів мають шампуні та кондиціонери у ванних кімнатах, але не зайве взяти власний шампунь і кондиціонер у невеликих об’ємах із зручним дозатором. Дорожні контейнери для косметичних засобів або сухі шампуні дуже зручні в таких випадках.

Завжди доречно взяти гребінець, бритву, а також засоби для укладання чи виправлення волосся. Засоби для гігієни порожнини рота також мають бути з вами, включно із зубною пастою, щіткою та зубною ниткою.

Бальзами для губ

Спекотна погода та солона вода бірюзового моря зазвичай призводять до втрати вологи та сухості шкіри. Шкіра губ особливо чутлива до негативних зовнішніх впливів. Тому варто подумати про це заздалегідь.

Візьміть бальзами для губ із невагомою текстурою та вітамінами A і E, і ваша шкіра буде вам вдячна. Можна купити бальзам, який допомагає боротися з ушкодженнями, включно з тріщинами, і ваша шкіра завжди буде гладкою та сяючою.

Обирайте натуральні косметичні засоби без шкідливих добавок і ароматичних парфумів, щоб уникнути алергічних реакцій.

Сонцезахисні засоби

Для подорожей в екзотичні локації завжди беріть із собою сонцезахисний крем. Це обов’язковий атрибут будь-якої відпустки, який краще купити заздалегідь, щоб не переплачувати. Обирайте продукти на натуральній основі з високим SPF-захистом, щоб захистити шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету.

Купуйте крем із ніжною текстурою, завдяки якій продукт легко вбирається, не залишаючи білих слідів. Він добре поєднується з макіяжем, тож сонцезахисний крем точно варто взяти із собою.

Не забудьте роздрукувати пропуск, авіаквитки та зробити скриншот посадкового талона, зберігши його в галереї смартфона. Це допоможе уникнути непорозумінь, коли інтернет недоступний.

Звичайно, кожен мандрівник має власний список актуальних речей для дороги. У цій статті ми підготували добірку практичних і універсальних речей для курорту "все включено", щоб полегшити вам пакування дорожньої сумки.

Візьміть усе необхідне та вирушайте в дорогу до нових мрій і відкриттів. І нехай попутний вітер буде вашим вірним супутником!