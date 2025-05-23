Что взять на курорт ''все включено'': Список самых полезных и необходимых вещей в путь

Путешествие к курорту "все включено" – всегда отличная идея, а главное условие успешной поездки – правильная организация с выбором практичных вещей и аксессуаров. О содержании дорожного чемодана следует подумать заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем. Конечно, необходимые вещи можно купить на курорте, но обычно это стоит гораздо дороже.

Мы составили список необходимых вещей для поездки на курорт "все включено", чтобы полезные предметы всегда были под рукой и ничто не омрачило ваш отдых. В нашем списке вы найдете все необходимое для беззаботного релакса в теплых странах – от легких сарафанов до защиты от ультрафиолета.

Паспорт и другие важные документы

Обязательно возьмите с собой паспорт и обратите особое внимание на срок его действия - он должен заканчиваться не ранее чем через 6 месяцев с даты путешествия. Не забудьте о туристических документах. Практической вещью в дороге есть держатель для паспорта. По прибытии в гостиницу документы и ценности можно положить в сейф.

Дресс-код

Дадим разумный совет: перед путешествием ознакомьтесь с дресс-кодом курорта. Без лишних деталей путешественники могут считать, что можно носить любую одежду, но это не так. Многие заведения предъявляют определенные требования к одежде гостей. Например, для мужчин это могут быть рубашки с воротником или длинные брюки для посещения ресторанов, а для женщин – элегантные блузки, юбки и обувь с закрытым носком.

Хлопковое или льняное платье для пляжных прогулок

Важным элементом гардероба на курорте является платье из натуральных материалов, которое предохраняет кожу от вредного воздействия солнца и помогает создать легкий и стильный образ в экзотических локациях. Практический вариант одежды для прогулок по набережной — свободное платье-макси с V-образным вырезом и тонкими бретелями. По желанию ее можно завязать с одной стороны, слегка обнажая плечо.

Купальники

Отпуск на курорте "все включено" сложно представить без купальника. Это незаменимый аксессуар для плавания и загара на бархатных пляжах. Советуем взять несколько купальников, в которых можно нырять в голубой воде бассейнов, заниматься гидротерапией или отдыхать в барах с освежающим коктейлем в руке. Пока один купальник сохнет, у вас всегда будут запасные.

Возьмите с собой несколько купальников. Источник: Pixels

Шлепанцы и сандалии: практичная обувь на все случаи

Думаете, что взять на курорт все включено? Удобные сандалии и шлепанцы прекрасно подходят для прогулок по солнечным локациям, поэтому обязательно возьмите их с собой. Для гидротерапии в спа-центре следует выбрать сандалии с хорошими водоотталкивающими свойствами. Они просты в уходе и всегда пригодятся во время путешествий.

Выбирайте сандалии из мягких материалов с амортизацией стопы и фиксацией ее свода – они будут удобными в разных условиях. Можно подобрать модели с несколькими наборами ремешков, сочетающихся с разными нарядами.

При путешествии на курорт "все включено" учтите, что в некоторых зонах курорта запрещено ходить в шлепанцах. В таких случаях выручат милые сандалии с ремешками на лодыжке. Можно выбрать кожаный пар с пробковыми стельками и резиновой подошвой, обеспечивающими стабильность и универсальность.

Головные уборы

Для поездки в жаркие страны обязательно возьмите практичные вещи для курорта "все включено", включая шляпы, которые защитят от солнца. Симпатичную шляпу можно использовать для создания стильных или романтических образов. Они станут эффектным украшением вашего наряда.

В путешествие можно взять как маленькую панаму, так и большую шляпу с широкими полями. Многие женщины предпочитают соломенные шляпы, которые удачно дополняют дневные и вечерние образы, а также надежно защищают лицо, шею и плечи от солнечных лучей.

Для мужчин идеально подойдет аккуратная кепка или панама, которая обеспечивает отличную защиту от яркого солнца. Выбирая аксессуары, отдавайте предпочтение моделям, которые не сильно мнутся, чтобы их легко было сложить в чемодан. Многие имеют практичные шнурки, благодаря которым шляпы можно опускать на шею.

Сандалии на квадратном каблуке

Сандалии на квадратном подборе с регулируемыми ремешками на лодыжке идеально подходят для энергичных вечеринок и расслабленных ночных клубов с зажигательными мелодиями. Обратите внимание на модели с ортопедическими стельками с поддержкой свода стопы и отличными амортизационными свойствами. Это способствует практическому ежедневному использованию обуви с минимальным дискомфортом и болью.

Кроссовки из водостойких материалов

Не забудьте включить кроссовки из мягких тканей, устойчивых к воздействию влаги. Отдавайте предпочтение воздушной резиновой обуви с перфорацией. Маленькие отверстия позволяют избыточной влаге быстро стекать с поверхности. Амортизированные стельки облегчают ходьбу, а закрытый носок делает модели универсальными для путешествий по сухой и влажной местности.

Кроссовки всегда актуальны во время путешествий. Источник: Pixels

Обувь с закрытым носком

Для романтических ужинов в ресторане подготовьте обувь с закрытым носком. Такая обувь поможет в пасмурную погоду, когда сандалии и шлепанцы не подходят. Если выбрать модели со сложными пятками, обувь легко надевать даже стоя.

Вечерние наряды

Всегда помните, что отпуск на курорте – это не только бесконечное плавание и загар на пляжах, но и посещение ресторанов и развлекательных мероприятий. Не забудьте взять красивые вечерние платья, чтобы выглядеть потрясающе во время романтических ужинов.

Некоторые курорты включают в свои пакеты ужины на пляже, для которых стоит "сохранить" платья из натуральных материалов. Кроме них, возьмите обувь с закрытым носком, которая часто требуется дресс-кодом отелей. Даже одной пары обуви будет достаточно для таких событий.

Элегантные платья на каждый день

В вашем гардеробе обязательно должно быть платье для походов в кафе и магазины. Возьмите несколько платьев разной длины, которые можно чередовать в зависимости от погоды и настроения.

Короткое платье для развлекательных шоу и вечеринок

Кроме строгих нарядов для ресторанов, найдите место в дорожной сумке для двух-трех коктейльных платьев. Их можно надеть на веселую вечеринку или дискотеку с модной музыкой диджея. Вы можете выбрать элегантные платья с эффектными вырезами спереди или сзади, свободного кроя или строгим силуэтом.

Туника для пляжа

Экзотические курорты балуют гостей щедрыми порциями солнечного тепла, и как отличный вариант для походов на пляж подойдет легкая туника из невесомых материалов. Такие наряды можно носить весь день, и он чувствуется очень естественно.

Рубашка с воротником

Рубашка с воротником – универсальный и практичный элемент одежды. Источник: Pixels

На курорте "все включено" мужчинам и женщинам точно понадобится рубашка с воротником. Выбирайте практичные модели из дышащих материалов, свободно впитывающих влагу: вы будете чувствовать себя комфортно даже при высоких температурах. Можно купить универсальные модели, которые подходят всем, тогда у вас будет больше возможностей создавать стильные и практичные образы во время совместного путешествия.

Шорты

Включите в список вещей для курорта "все включено" хлопчатобумажные или льняные шорты. Такой элемент гардероба выгодно подчеркнет вашу фигуру и станет практичным решением для прогулок по пляжу и городским улицам. Шорты можно носить с шлепанцами, сандалями, лоферами или кроссовками.

Шорты из водоотталкивающей ткани рипстоп идеально подходят для активных развлечений на воде и суше, поэтому их можно смело надевать на пляж и не снимать во время плавания. Относительно оттенков, доверьтесь личному вкусу, выбирая как яркие, так и сдержанные тона.

Воздушная рубашка

Выбирая одежду для отпуска, возьмите легкую рубашку свободного кроя с короткими или длинными рукавами. Она гармонирует с юбками разной длины или купальниками. С льняной рубашкой можно создавать стильные образы, а дышащий материал обеспечивает комфорт и лёгкость.

Топы с UPF 30+

Перед поездкой на курорт "все включено" обязательно купите топы из мягкой ткани с надежной защитой от ультрафиолета UPF 30+. Вы можете выбрать отличную одежду из влагоотводящей ткани Strato Tech, и тогда вам не страшны капли дождя или вода на пляже.

Аптечка со средствами первой помощи

В путешествии не обойтись без лекарств, необходимых для оказания первой помощи при простуде, отравлении или ожогах. Неприятные ситуации могут произойти в любое время — от порезов до серьезных расстройств желудочно-кишечного тракта.

Ваша аптечка всегда должна включать в себя:

дезинфицирующие средства;

лекарство от аллергии;

вату, бинты, марлю;

жаропонижающие и обезболивающие таблетки;

средства для нормализации работы пищеварительной системы;

мази для быстрого заживления ожогов и порезов

Не забудьте взять аптечку с основным лекарством. Источник: Pixels

Перед поездкой в конкретную страну обязательно узнайте, какие насекомые живут в регионе, и подготовьтесь заранее. Для этого возьмите соответствующие репелленты и бороться с этой проблемой будет легче.

Водонепроницаемый кошелек

Еще один практичный аксессуар для курорта "все включено" – водонепроницаемый кошелек, в который можно положить деньги, ключи и документы. Его можно смело брать в бассейн или море, не беспокоясь, что банкноты намокнут. Аксессуар можно сложить в карман или повесить на шею, ведь он часто имеет практичные ремешки.

Пляжная сумка

На курорте "все включено" вам точно понадобится пляжная сумка для походов на пляж, бассейн или спа. В нее легко поместятся шляпа, журнал, солнцезащитный крем, очки, бутылка воды и перекус. Выбирайте модели из водоотталкивающих материалов (например, рипстоп), чтобы избежать намокания. В боковой карман с молнией можно положить наушники, ключи от номера и другие важные мелочи. При необходимости такие сумки легко складываются и не занимают много места.

Поясная сумка

Очень актуальная вещь для курорта "все включено" – удобная поясная сумка, часто заменяющая кошелек или небольшую сумочку. Выбирайте компактные модели с незаметным дизайном, и такая вещь точно пригодится во время отдыха.

Во внутренние отделения легко поместятся банковские карты, паспорт, телефон и практичные вещи для ежедневного использования. Поясные сумки оснащены сквозной частью ремня, который можно быстро надеть на ручку чемодана. Это очень удобный аксессуар для путешествий.

Водонепроницаемый чехол для телефона

Прекрасная вещь для курортов "все включено" – чехол для телефона из водонепроницаемых материалов. Благодаря термопластичным материалам, из которых изготовлено изделие, туристы могут легко использовать телефон в рабочем режиме. Чехол не мешает звонить, отправлять сообщения или даже снимать фото под водой.

Футляр для украшений

Пакуя чемодан, не забудьте взять футляр для украшений. Это поможет легко разместить драгоценности в одном месте, а по прибытии в гостиницу его можно оставить в сейфе номера. Футляры для украшений бывают разных типов. Один из практичных вариантов – аксессуар с застежкой-молнией и удобными отделениями для цепочек, браслетов, колец и бус.

Набор для подводного плавания

Если вы предпочитаете экстремальный отдых со снорклингом в глубинах океана, подумайте об оборудовании для подводного плавания заранее. Можно купить персональный набор для дайвинга, чтобы не искать нужный предмет на курорте и не переплачивать. Конечно, некоторые отели предлагают собственное снаряжение для снорклинга, но личный набор никогда не будет лишним.

Купите набор для снорклинга с регулируемыми ремешками, линзами из высокопрочного стекла и эластичной трубкой. Обратите внимание на герметичные модели с индивидуальной посадкой и без запотевания стекла.

Портативный сейф

В дороге всегда актуальна тема надежного хранения личных вещей и ценностей. Для этого идеально подойдет компактный сейф, крепящийся к стабильным объектам. Его можно прикрепить к гольф-кара или полке в шкафу. Благодаря небольшим размерам этот аксессуар для курорта "все включено" легко помещается в чемодан или рюкзак и не занимает много места.

Выбирайте модели от проверенных изготовителей с запатентованным дизайном замка, чтобы не беспокоиться о его поломке.

Портативная колонка

Идеальное дополнение к курортному отдыху – музыка. Положите в дорожную сумку небольшую колонку, и ваши любимые мелодии будут сопровождать вас на протяжении всей поездки. Вы можете воспроизводить песни из плейлиста на смартфоне.

Выбирая колонку, обратите внимание на пылезащищенные и водонепроницаемые свойства. Колонка имеет аккумулятор с 16-часовой работой и легко заряжается с помощью зарядного устройства при необходимости.

Электронная книга

В эпоху высоких технологий не стоит беспокоиться о бумажных книгах для досуга. Для этого достаточно взять электронную книгу с удобным экраном с защитой от бликов. Благодаря этому вы сможете комфортно читать даже в самый солнечный день, а практичные водоотталкивающие модели делают невозможным попадание жидкости внутрь устройства. Такие гаджеты можно смело брать к морю или бассейну, ведь они не боятся влаги.

Зарядное устройство для телефона

Среди первых вещей, которые нужно взять на курорт "все включено", – зарядное устройство для телефона. Конечно, его можно купить в аэропорту или магазинах города, но, вероятнее всего, он будет слишком дорогим.

Портативный источник питания

Наши смартфоны обладают одним общим свойством: они могут разрядиться в самый неудачный момент. Чтобы избежать неприятностей, предлагаем купить портативный источник питания с низким весом и отличными зарядными свойствами. Это незаменимый аксессуар на курорте "все включено".

С помощью такого устройства можно зарядить гаджет почти на 100% всего за полчаса. Более того, можно заряжать два устройства одновременно, что повышает его практичность.

Водонепроницаемые карты

В солнечных курортах ритм жизни путешественников замедляется, и многие выбирают игру в карты для приятного досуга. Возьмите водонепроницаемые карты, которые можно брать к морю. Они обычно долговечны, а любые загрязнения легко удаляются влажной тряпкой.

Бутылка для воды со встроенным фильтром

Прекрасные пейзажи теплых стран и высокий уровень сервиса отелей радуют и поражают туристов. Единственное, что не всегда можно быть уверенным в качестве питьевой воды. Бутылка с компактным фильтром решит эту проблему. Такой аксессуар обеспечивает надежную защиту от патогенных микроорганизмов, а также устраняет мутность и загрязнение.

Рекомендуем выбирать компактные модели, которые легко помещаются в дорожную сумку или чемодан.

Надувной матрас или гамак

Многие путешественники берут с собой в дорогу компактные надувные матрасы или гамаки, демонстрирующие высокие показатели практичности. Они заменяют несколько полезных вещей для отдыха на курорте "все включено" – от плота и кресла до гамака и удобного аксессуара для спортивных занятий.

Зажим для полотенца

Еще одна полезная вещь для курорта "все включено", о которой можно не сразу подумать — зажим для полотенца. Его легко прикрепить к стулу и этот предмет можно использовать, чтобы занять место на пляже. Благодаря крепкому креплению аксессуары можно безопасно использовать даже в ветреную погоду. Зажимы удобно применять в качестве прищепок для сушки купальников и стирки одежды на веревке.

Бутылка для воды из нержавеющей стали

Очень полезная вещь для курортов "все включено" – многоразовая бутылка из нержавеющей стали с двойной изоляцией стен. Она удобна для хранения напитков холодными в течение 24 часов. Выбирайте изделие с практичной крышкой с карабином, и оно будет служить вам долго.

Водонепроницаемые камеры для подводной съемки

Камеры с водоотталкивающими свойствами всегда уместны на курорте. Они легко снимают фотографии и видео на глубине до 30 футов. Их также часто используют для съемки над водой или на суше, например во время зиплайнов или верховой езды.

Обратите внимание на модели с автоматической загрузкой в облако, чтобы быстро найти нужное фото.

Набор для пикболбола

Отпуск на курорте трудно представить без насыщенного досуга. Многие курорты имеют удобные теннисные корты и зоны для пикболбола. Для активных игр следует заранее купить брендовый набор, состоящий из практического чехла для переноски, четырех мячей и ракеток, идеальных для активных семейных развлечений.

Термокружка на 26 унций с соломинкой

На пляжах курорта соблазнительные коктейли – обязательный атрибут, чтобы освежиться в самый жаркий день. Чтобы не переплачивать за пластиковые стаканы каждый раз, возьмите с собой в путешествие герметичную термокружку большой емкости с соломинкой. Этот аксессуар с вакуумной изоляцией долго сохраняет любимые охлажденные напитки.

Мыло для стирки

В путешествиях часто возникают ситуации, когда нужно быстро постирать купальник, полотенце или одежду. Для этого пригодится мыло в компактной упаковке. Обычно у него есть выдвижной чехол, а его толщина составляет всего 1–2 мм, поэтому в дороге такая вещь всегда актуальна.

Сумка через плечо с защитой от кражи

Среди практичных вещей для курорта "все включено" почетное место занимает классическая сумка через плечо. В нее можно положить наличные деньги для чаевых и банковскую карту для покупок.

Выбирайте сумку из крепких водостойких материалов и технологией блокировки RFID. Они отлично подходят для хранения ценных вещей в пути.

Сухой мешок

Актуальное решение с практическим покрытием TPU, которое хранит ваши вещи сухими даже в непогоду, – сухой мешок. В него можно положить смартфоны и личные вещи. По желанию выберите модель с прозрачным окном спереди, позволяющим всегда держать вещи в поле зрения.

Рюкзак с защитой от кражи

Чтобы ваши вещи оставались в безопасности, удобной вещью для курорта "все включено" является рюкзак с защитой от кражи. Он служит практичным аксессуаром для экскурсий и однодневных поездок.

Изделие с хорошими водонепроницаемыми свойствами и стойкостью к порезам будет служить вам много лет. Купите рюкзак с молниями и технологией блокировки RFID, и вам не придется беспокоиться о безопасности кредитных карт и паспорта.

Косметичка

Конечно, нужно взять ежедневные косметические средства: средство для умывания, СС-крем, консилер для маскировки покраснений и выравнивание тона кожи, увлажняющий крем для лица и средство для снятия макияжа.

Идеальным решением для курортного отдыха являются духи с легким ароматом. Насыщенные запахи неуместны в жару и могут привлекать вредных насекомых.

Косметичка – важный атрибут любого путешествия. Источник: Pixels

Многие гостиницы имеют шампуни и кондиционеры в ванных комнатах, но не лишне взять собственный шампунь и кондиционер в небольших объемах с удобным дозатором. Дорожные контейнеры для косметических средств или сухие шампуни очень удобны в таких случаях.

Всегда уместно взять расческу, бритву, а также средства для укладки или исправления волос. Средства для гигиены полости рта также должны быть с вами, включая зубную пасту, щетку и зубную нить.

Бальзамы для губ

Жаркая погода и соленая вода бирюзового моря обычно приводят к потере влаги и сухости кожи. Кожа губ особенно чувствительна к отрицательным внешним воздействиям. Поэтому следует подумать об этом заранее.

Возьмите бальзамы для губ с невесомой текстурой и витаминами A и E, и ваша кожа будет вам благодарна. Можно купить бальзам, который помогает бороться с повреждениями, включая трещины, и ваша кожа всегда будет гладкой и сияющей.

Выбирайте натуральные косметические средства без вредных добавок и ароматических духов во избежание аллергических реакций.

Солнцезащитные средства

Для поездок в экзотические локации всегда берите с собой солнцезащитный крем. Это обязательный атрибут любого отпуска, который лучше купить заранее, чтобы не переплачивать. Выбирайте продукты на натуральной основе с высокой SPF-защитой, чтобы защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолета.

Купите крем с нежной текстурой, благодаря которой продукт легко впитывается, не оставляя белых следов. Он хорошо сочетается с макияжем, так что солнцезащитный крем точно стоит взять с собой.

Не забудьте распечатать пропуск, авиабилеты и совершить скриншот посадочного талона, сохранив его в галерее смартфона. Это поможет избежать недоразумений, когда интернет недоступен.

Конечно, у каждого путешественника есть собственный список актуальных вещей для дороги. В этой статье мы подготовили подборку практичных и универсальных вещей для курорта "все включено", чтобы облегчить вам упаковку дорожной сумки.

Возьмите все необходимое и отправляйтесь в путь к новым мечтам и открытиям. И пусть попутный ветер будет вашим верным спутником!