Що Трамп сказав про Україну після зустрічі делегацій РФ і США

Переслухав коментарі Трампа про Україну, які він зробив минулого вечора. Про вибори і рейтинг Зеленського, відсутність України на зустрічі в Саудівській Аравії, обстріли Києва та розміщення військ в Україні. Ось основне.

Журналіст: Чи є у вас якесь повідомлення для українців, які після трьох років боротьби можуть почуватися зрадженими або розчарованими через відсутність місця на переговорах у Саудівській Аравії?

Трамп: Ну, я дуже розчарований тим, що сталося. Цієї війни ніколи б не було, якби я був президентом … Я чую, що вони засмучені тим, що не отримали місця. Вони мали місце протягом трьох років і задовго до цього. Це можна було вирішити дуже легко. Недосвідчений учасник переговорів міг би вирішити це багато років тому. Без втрати великої кількості землі, без втрати жодного життя.

Я не хочу, аби всіх цих людей більше вбивали. Це росіяни і українці, але вони люди - незалежно від того, звідки вони. Я вважаю, що у мене є сила покласти край цій війні. Але нині я почув: "нас не запросили". Ну, у вас було три роки. Вам слід було закінчити це три роки тому. Вам не треба було цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг укласти для України угоду, яка залишила б їм майже всю землю. І людей не вбили б, жодне місто не зруйнували б, і жодного купола не знесли б. Але вони обрали цього не робити. І Байден, чесно кажучи, не має поняття. Він був таким поганим, таким жалюгідним.

Ж: Ми чуємо, що Росія хоче змусити Україну провести нові вибори, щоб підписати будь-яку мирну угоду. США коли-небудь підтримають це?

Трамп: Ми маємо ситуацію, коли в Україні не було виборів і є воєнний стан. І український лідер - мені неприємно це говорити, але його рейтинг впав до 4%. (? Неясно, звідки у Трампа саме така цифра) І коли вони хочуть місце за столом переговорів, хіба народ України не повинен сказати - знаєте, минуло багато часу з тих пір, як у нас не було виборів? Це йде не від Росії. Це те, що йде від мене, а також від багатьох інших країн.

Більшість міст перевернуті. Будівлі зруйновані. … Росія не зробила цього в Києві, бо думаю, вони не хочуть запускати надто багато ракет. Вони зробили це на 20%, але не на 100%. Якби вони хотіли зробити це на 100%, - ймовірно, це сталося б дуже швидко. Але у вас є міста, які абсолютно знищені. Україну просто винищують. Тож знаєте, люди втомилися від цього. Вони хочуть побачити, щоб щось сталося.

Ж: Чи розглянули б ви виведення всіх американських військ з Європи як частину мирної угоди з Путіним?

Трамп: Ніхто не просив мене про це, тому я не думаю, що нам доведеться це робити. Я б не хотів цього робити. Але це питання насправді ніколи не виникало.

Ж: Чи підтримуєте ви розміщення європейських миротворчих військ в Україні в межах мирної угоди?

Трамп: Якщо вони хочуть це зробити, це чудово. Я повністю за. Франція про це згадала, Британія. Нам не доведеться розміщувати військ, тому що ми дуже далеко. Але якщо у нас буде мирна угода, з точки зору Європи мати там війська було б добре. Я б взагалі не заперечував.