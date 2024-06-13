Що таке волатильність у слотах онлайн-казино

Досвідчені гравці обирають автомати в онлайн-казино, керуючись не тільки особистими уподобаннями в сюжеті, кількості активних ліній або наявності бонусних раундів, але й за технічними параметрами: віддачею (RTP) та волатильністю. Від них напряму залежить ймовірність і розмір виграшу, заради якого більшість гемблерів робить ставки й обертає барабани.

Я, Олена Билиця – редактор команди ProInternet – розібралася, що являє собою волатильність слотів казино, і в цій статті докладно описую, що вона означає та на що впливає.

Волатильність: що це і навіщо потрібна?

Волатильність – це ступінь або рівень ризику в грі, яку визначають провайдери. Малодосвідчені користувачі іноді плутають її з дисперсією, яка визначає, відхилення від RTP, зокрема, різницю між очікуваннями гравця і його реальними результатами.

Що до волатильності, вона вказує на частоту випадання переможних комбінацій і на розмір виплат, які можна отримати, граючи в той чи інший ігровий автомат. Дана характеристика не має числового вираження (на відміну від віддачі) і вказується, як High або Low. Вона відноситься не тільки до звичайних прокрутів, але й до фріспінів, а також бонус-рівнів, ризик-гри та ін.

Види волатильності в слотах

Існує 3 види волатильності:

Низька.

Середня.

Висока.

Не можна однозначно стверджувати, що той чи інший параметр краще. Все залежить від того, що очікує гемблер від ігрового "забігу". Апарати з мінімальною волатильністю відносно часто видають вдалі комбінації, але виграші в них досить скромні. У слотах з високою волатильністю рідко можна зібрати успішну комбінацію, проте, якщо це відбувається, гемблер забирає дуже щедрий джекпот, наприклад, х5 000 або х10 000 від ставки. Такі коефіцієнти виплат найчастіше приваблюють власників великих ігрових банків, готових витрачати на азартні розваги значні суми.

Варто зауважити, що в ліцензованих інтернет-казино RTP й волатильність слотів суворо відповідають тим, що вказані в їх описі від провайдерів.

Щоб зрозуміти, як вибирати автомати для азартного дозвілля, я рекомендую більш детально ознайомитися з тим, що являє собою кожен вид волатильності.

Низька волатильність

У таких відеослотах можна отримувати призи майже після кожного обертання. Подібні машини добре підходять гравцям-початківцям, які бажають підвищити майстерність і набратись досвіду, але не готові витрачати на гемблінг багато грошей.

Прикладом низьковолатильної гри є 7 Ultimate Hot від популярного провайдера Amusnet.

Середня волатильність

Дане значення можна вважати чимось на зразок "золотої середини", оскільки такі ігрові автомати видають виграші з середньою частотою, а суми призів не тільки покривають ставки, але і перевищують їх.

Середньо волатильні машини мають найбільшу популярність у любителів азартного дозвілля. Один із хітових слотів – це Big Bass Bonanza від Reel Kingdom.

Висока волатильність

Така волатильність у слотах з високими лімітами приваблює справжніх майстрів обертання барабанів, що володіють високою майстерністю гри. Їх обирають ті, хто готові робити високі ставки в надії зірвати джекпот. Вони розуміють, що для цього, можливо, доведеться запустити апарат не 5 або 10, а кілька десятків чи й сотню разів.

Прикладами таких слот-машин можна вважати Sugar Rush від Pragmatic Play та Hell Hot 100 від студії Endorphina.

Я вважаю, що при виборі відеослотів обов'язково потрібно враховувати їх волатильність і співвідносити її зі своїм ігровим банком та побажаннями в плані виплат.

Статтю підготувала редакторка ПроІнтернет – Олена Билиця – інструктор і радник у світі азартних розваг.