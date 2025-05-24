Що зламає хребет російському ведмедеві

Не знаю, хто придумав навіть не тактику, а стратегію кошмарення російської цивільної авіації нашими дронами, але вона виявилася напрочуд дієвою.

По-перше, на мільйон наших витрат на дрони припадає 10 мільйонів їхніх збитків через закриття аеропортів. Без літаків єдності Росії точно торба. Ну і плюс ППО відтягується на Москву, залишаючи інші регіони без прикриття.

А по-друге, що не менш важливе, пересічні російські міщани нарешті дізналися, що їхня країна воює. Так, вони всі різко розізлилися на Україну, але сам факт. Блогери, які кілька років навіть словом не натякали на ведення якоїсь "СВО", раптом почали висловлювати претензії Зеленському, мовляв, той хоче довести до авіакатастрофи. Ну і самому плешивому все важче зберігати обличчя перед власною елітою.

Це ще не та соломинка, яка зламає хребет російському ведмедю. Але одна з них.

ПиСи. Остання соломинка – це потоплення російських танкерів, але, по ходу, на це діє якась заборона із Заходу(