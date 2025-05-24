Что сломает хребет российскому медведю

Не знаю, кто придумал даже не тактику, а стратегию кошмара российской гражданской авиации нашими дронами, но она оказалась удивительно действенной.

Во-первых, на миллион наших расходов на дроны приходится 10 миллионов их убытков из-за закрытия аэропортов. Без самолетов единства России точно сумка. Да и плюс ПВО оттягивается на Москву, оставляя другие регионы без прикрытия.

А во-вторых, что не менее важно, рядовые российские мещане наконец-то узнали, что их страна воюет. Да, они все резко разозлились на Украину, но сам факт. Блоггеры, несколько лет даже словом не намекавшие на ведение какой-то "СВО", вдруг начали высказывать претензии Зеленскому, мол, тот хочет довести до авиакатастрофы. Ну и самому плешивому все труднее сохранять лицо перед собственной элитой.

Это еще не та соломинка, которая сломает хребет русскому медведю. Но одна из них.

ПиСи. Последняя соломинка – это потопление российских танкеров, но, по ходу, на это действует некий запрет с Запада (