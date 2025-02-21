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Що привело Трампа до стану нестримуваного словесного проносу?

Олександр КоваленкоОлександр Коваленко

Що привело Трампа до стану нестримуваного словесного проносу?
Що привело Трампа до стану нестримуваного словесного проносу?

Трамп...

За останню добу Дональда Трампа в нашому інформаційному просторі було більше ніж будь-коли. Що ж, після найемоційнішого етапу сприйняття будь-якої інформації та трохи охолонувши, давайте розставимо крапки над "ї", як у питаннях сприйняття заяв 47-го президента США, так і ймовірних подальших подій.

Але насамперед хочу нагадати 2024-й рік, коли багато хто, після перемоги Дональда Трампа на виборах, ставив собі просте запитання: "Що далі?" Я тоді називав Дональда Трампа людиною-казино. І, взаємодіючи з Трампом, ви взаємодієте з казино, робите ставку на чорне або червоне і залежно від того, який колір зіграє, ви будете на "даху світу", або в програші.

Але бувають рідкісні випадки, коли і саме казино програє...

Як я неодноразово наголошував, Дональд Трамп не класичний політик, тому у взаємодії з ним не має бути класичної дипломатії, політкоректності, великосвітських реверансів. Дональд Трамп бізнесмен, торгаш, який саме так і буде вести свої справи, не озираючись на стратегію, дипломатію та інші тонкощі міжнародних відносин. І якщо в першу каденцію він більш-менш балансував між внутрішнім "Я" торгаша і посадою президента, то зараз торгаш пустився у всі тяжкі. Але це поки що.

Дональд Трамп очікувано стартував із пріоритетом для нього майбутньої економічної війни з Китаєм. Це для нього головна мета і всі інші питання, зокрема й Україна - другорядні. І почав свою каденцію Трамп саме з точкових ударів по інтересах Китаю, в Гренландії, в Панамі. Результат? Результат нульовий.

Трампа спіткала невдача з 51-м штатом США - Канадою, де відзначається хвиля консолідації канадців, які в унісон освистують гімн США на хокейних матчах. І не менш болючою для США стала відмова Києва від кабальних умов щодо отримання контролю над рідкоземельними металами в Україні. Україна пропонувала рівні права, бізнес-інвестиції, а не рабовласницькі умови на рівні захоплення і повного контролю. І ця відмова для Трампа, як бізнесмена, який скуштував легку перемогу і перспективу нажитися на багатствах України без жодної допомоги країні, стала серйозним ляпасом, що призвів 47-го президента США до стану нестримуваного словесного проносу.

Підіб'ємо підсумки?

Минув місяць після інавгурації 47-го президента США, а він так нічого з обіцяного і вкрай гучно заявленого так і не досяг, а якраз навпаки - віддалився від можливості реалізації поставлених завдань. І це бачить весь світ. Весь світ бачить, наскільки загруз у словоблуддінні Дональд Трамп, заводячи себе в стан ізоляціонізму у відносинах з Європою і наближаючи цей момент у відносинах з Україною. При цьому спостерігають за одним фіаско Білого дому за іншим і в Піднебесній, де дуже добре оцінюють потенціал США, у чому вони сильні, у чому на них можна тиснути.

А тепер найцікавіше - Трамп це флюгер.

Те, що говорить Трамп, він не завжди робить, а робить те, що ніколи не анонсував. Тому його слова не завжди відповідають його діям. Просто подивіться, хто оточує Дональда Трампа. Джей Ді Венс ще кілька років тому називав Трампа нацистом, а сьогодні він його віцепрезидент. Ілон Маск критикував Дональда Трампа протягом його першої каденції, а сьогодні мало не прийомний син 47-го президента США. Як бачите, все мінливе.

Нагадаю жовтень 2023 року, коли в Конгресі трампістське крило республіканців стало блокувати допомогу Україні. Півроку тривало блокування, і воно негативно вплинуло на рейтинг Трампа і Республіканців. Щойно став знижуватися рейтинг, республіканці дали задню і риторика спікера Конгресу Майка Джонсона різко змінилася на 180°. Допомога, через півроку, знову пішла в Україну.

Нинішні дії Дональда Трампа популярності йому в США не додають, а отже, нинішня риторика господаря Білого дому так само зазнає з часом змін. Насамперед, хоча б тому, що нинішнім шляхом Make America Great Again ніколи не здійсниться і в період 2023-2024 років Дональд Трамп каталізував вперше в історії сумніви щодо надійності США, як партнера. У 2025 Дональд Трамп веде США шляхом, який заведе Америку в ізоляцію і самотність. Але з цього шляху він завжди встигне звернути.

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