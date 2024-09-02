БлогРецепти
Що приготувати з картоплі? Піцу!
Рецепт для всіх, хто хоче спробувати оновлену версію найсмачнішої картопельки.
Інгредієнти:
- Картопля 4 шт.
- Ковбаски 70 г
- Моцарела 150 г
- Кетчуп 4 ст. л.
- Олія оливкова 2 ст. л.
- Розмарин сухий 1 ч. л.
- Перець чорний мелений 1 ч. л.
- Сіль 1 ч. л.
Спосіб приготування:
1. Картоплю зварити до готовності.
Викласти на пергамент та причавити через ще один лист пергаменту.
2. Змастити сумішшю олії, солі, перцю та розмарину.
3. Запікати до рум’яної скоринки 10-20 хв при 180 °С. Залежить від того, наскільки хрумкою ви хочете картоплю.
4. Дістати з духовки. Посипати натертим сиром та додати ковбаски.
5. Запікати ще 5-10 хвилин.