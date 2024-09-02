Що приготувати з картоплі? Піцу!

Рецепт для всіх, хто хоче спробувати оновлену версію найсмачнішої картопельки.

Інгредієнти:

- Картопля 4 шт.

- Ковбаски 70 г

- Моцарела 150 г

- Кетчуп 4 ст. л.

- Олія оливкова 2 ст. л.

- Розмарин сухий 1 ч. л.

- Перець чорний мелений 1 ч. л.

- Сіль 1 ч. л.

Спосіб приготування:

1. Картоплю зварити до готовності.

Викласти на пергамент та причавити через ще один лист пергаменту.

2. Змастити сумішшю олії, солі, перцю та розмарину.

3. Запікати до рум’яної скоринки 10-20 хв при 180 °С. Залежить від того, наскільки хрумкою ви хочете картоплю.

4. Дістати з духовки. Посипати натертим сиром та додати ковбаски.

5. Запікати ще 5-10 хвилин.